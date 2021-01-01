

هذه أسعار هيونداي أكسنت RB بعد زيادتها رسميا في مبادرة إحلال المركبات هذه أسعار هيونداي أكسنت RB بعد زيادتها رسميا في مبادرة إحلال المركبات

تم مؤخرا الإعلان وبشكل رسمي عن الزيادة المقدمة على سيارة هيونداي أكسنت RB المتاحة بمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، حيث تراوحت هذه الزيادة من 18 ألف و365 جنيه إلى 18 ألف و600 جنيه، وبذلك أصبح سعر السيارة كالتالي داخل المبادرة:



- فئة أولى من 195 ألف و885 جنيه إلى 214 ألف و250 جنيه (زيادة 18 ألف و365 جنيه).



- فئة ثانية من 205 ألف و650 جنيه إلى 224 ألف و250 جنيه (زيادة 18 ألف و600 جنيه).

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- فئة ثالثة من 211 ألف و650 جنيه إلى 230 ألف و250 جنيه (زيادة 18 ألف و600 جنيه).- فئة رابعة من 221 ألف و650 جنيه إلى 240 ألف و250 جنيه (زيادة 18 ألف و600 جنيه).- فئة خامسة من 231 ألف و650 جنيه إلى 250 ألف و250 جنيه (زيادة 18 ألف و600 جنيه).ويتم تقديم موديل 2022 في السوق المحلي بهذه المواصفات والتجهيزات:فئة أولى GL:- مصابيح ضبابية أمامية.- نظام مانع لإدارة المحرك.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- تكييف يدوي.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.- راديو ومشغل MP3.- بلوتوث.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- فرش داخلي من القماش.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.فئة ثانية SR:تشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- حافظة للنظارات الشمسية.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي (بدون راديو).فئة ثالثة DAB-ABS:تشمل جميع تجهيزات الفئات السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- ديسكات للمكابح الخلفية.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي مع راديو.- بدون حافظة للنظارات الشمسية.فئة رابعة (الفئة الجديدة):وتشمل جميع تجهيزات الفئات السابقة مضافا إليها:- عجلة قيادة قابلة للتعديل.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- زجاج نوافذ داكن.- ريموت كونترول.فئة خامسة:وتشمل جميع تجهيزات الفئات السابقة مضافا إليها:- سنسور خلفي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مقابض داخلية مطلية بالكروم.