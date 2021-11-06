

استقرار أسعار الحديد اليوم 24 نوفمبر استقرار أسعار الحديد اليوم 24 نوفمبر

استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات، اليوم الاربعاء، 24 نوفمبر في الأسواق المحلية والمصانع المصرية، إذ يتراوح سعر بيع طن الحديد ما بين 15600 و15100، وهذه الأسعار تسليم المصنع وتخضع للزيادة والنقصان.



يهتم كثير من المواطنين بأسعار الحديد، لأنه يعتبر من أكثر القطاعات المهمة والمؤثرة وهو سوق العقارات "قطاع التشييد والبناء"، فأي زيادة في سعر طن حديد التسليح تتبعها زيادة في أسعار العقارات وتكاليف البناء.



تقدم لكم بوابة الوفد تحديثًا يوميًا لأسعار الحديد فى

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الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة أو مصنع للحديد فى السوق المصرية.. وإليكم آخر سعر للحديد.أسعار الحديد فى الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم:سجل متوسط سعر حديد عز 15 ألفًا و600 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 15 ألفًا و300 جنيه للطن، وحديد العتال نحو 15 ألفًا و500 جنيه للطن، وحديد عطية 15 ألفًا و100 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 15ألفًا و100 جنيه للطن.وبلغت أسعار حديد بشاي 15 ألفًا و400 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر حديد سرحان 15 ألفًا و100 جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 15 ألفًا و100 جنيه للطن، وحديد العشرى عند مستوى سعر 15 ألفًا و100 جنيه للطن، وحقق متوسط سعر حديد الكومى عند سعر 15 ألفًا و100 جنيه للطن.وهناك 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الحديد، وتتعلق بسعر الدولار وارتفاع سعر المواد الخام، وقلة المنتج المستورد.