

استقرار أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم 24 نوفمبر استقرار أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم 24 نوفمبر

استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، 24 نوفمبر في الأسواق المحلية والمصانع المصرية، ليتراوح سعر طن الأسمنت ما بين 1000و1100 جنيه للطن، وتعتبر هذه الأسعار استرشادية وتخضع للزيادة والنقصان.



أسعار الأسمنت



سجل سعر الأسمنت المسلح 1085 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت " النصر" 1060 جنيهًا للطن، وسجل لافارج للأسمنت المخصوص سعر 1070 جنيه للطن، بينما بلغ سعر أسمنت" المعلم" عند 1040 جنيهًا للطن.

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وبلغ سعر طن أسمنت السويدي 1100 جنيهًا للطن، وسجل وادي النيل "المصرى" عند 1040جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 1070جنيهًا للطن، وأسمنت العسكرى بني سويف عند 1000جنيه.الأسمنت الأبيض:سجل متوسط سعر سيناء للأسمنت الأبيض العادة سعر 2500 جنيه، وسعر رويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر" 2390 جنيهًا، وسوبر سيناء 2450 جنيهًا، رويال المنيا للأسمنت الأبيض" العادة" 2430 جنيهًا للطن، أسمنتحلوان المنيا "الواحة الأبيض" بلغ سعره 2420 جنيهًا للطن.أسعار الجبس:استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 710 جنيهات للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن جبس سيناء 850 جنيهًا.