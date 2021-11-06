الكهرباء: صرف 36 مليار جنيه على تطوير شبكات التوزيع (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك إحتياطي جيد جدًا من ناحية الإنتاج يلبي جميع الإحتياجات، وبالتالي لايوجد تخفيف أحمال، مؤكدًا أن الذى تم فى شبكات النقل والطفرة الكبيرة التي حدثت لها أضعاف التي كانت موجودة فى عام 2014.
أيمن حمزة: الدوالي الكهربائية التي كانت تغذي الصعيد الآن أصبحت أضعاف مضاعفة
وأضاف "حمزة" خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدوالي الكهربائية التي كانت تغذي الصعيد الآن أصبحت أضعاف مضاعفة، حيث كان هناك 2300 كم من الخطوط الهوائية، والآن أصبحت تقدر بأكثر من 6 ألاف كم.
الكهرباء: صرف 36 مليار جنيه على تطوير شبكات التوزيع
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه تم صرف حوالي 36 مليار جنيه
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