أعلنت شركة بولستار، الصينية السويدية المملوكة لشركة فولفو، أن مفهوم precept سيدخل الإنتاج الموسع ويطرح بالاسواق تزامنا مع طراز بولستار 5 في سنة 2024.
وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، من المتوقع أن تطرح بولستار طراز بولستار 3 وبولستار 4 الرياضي متعدد الاستخدامات من فئة الـ SUV في 2023.
في أوائل السنة الماضية، طرحت بولستار مفهوم Precept المدهش، وهو سيارة هاتشباك كهربائية حادة ذات أربعة أبواب، وصفتها العلامة التجارية السويدية بأنها تقدم مفهومها لسيارات المستقبل، وتضم جرابًا بارزًا "ليدار" على السقف للحصول على ميزات مساعدة السائق المتقدمة. ثم في سبتمبر من هذا العام، كشفت بولستار أن Precept ستدخل الإنتاج قبل عام 2025 وستصبح النموذج الرائد والحصان الرابح في حزمة منتجاتها. في ذلك الوقت، عرضت الشركة صورة لنموذج أولي قيد التطوير، حاليًا أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية السويدية عن مزيد من التفاصيل حول إصدار الـ Precept وقدمت نظرة لما يدور وراء الكواليس وانتقال السيارة التجريبية إلى نموذج يتم تصنيعه على نطاق واسع.
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التعليقات على عملية تحويل.. بولستار تطرح فيديو دعائي جديد استعدادا لطرح مفهوم precept عام 2024
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