

بقوة 600 حصان.. شيفروليه امبالا الكلاسيكية تعود للحياة من جديد .. صور بقوة 600 حصان.. شيفروليه امبالا الكلاسيكية تعود للحياة من جديد .. صور

تجذب السيارات الكلاسيكية المعدلة من شركة شيفروليه فئة عريضة وكبيرة من محبي السيارات حول العالم، وتمثل عملية تحويل هذه السيارات تحدياً كبيراً بسبب ما تواجهه العملية من صعوبات إعادة الترميم و صعوبات استبدال المحرك الجديد بدلاً من القديم، بسبب العديد من العمليات الشاملة التي يتم إجرائها.



وتعتبر سيارة شيفروليه امبالا الكلاسيكية الأيقونة التي تم اتناجها عام 1963، واحدة من أشهر السيارات المعدلة مؤخراً و تمكنت من حصد جائزة العام المعدلة لعام 2021 خلال فعاليات معرض السيارات الشهير Goodguyes، بالإضافة لفوزها بلقب أفضل سيارة معدلة في معرض سيما للسيارات لعام 2021.



واستغرق زمن تعديل السيارة الأسطورية أكثر من 9 سنوات كاملة في متجر يسمى Show Cars Automotive، مملوك لإحدى العائلات الأمريكية في ولاية مينيسوتا تسمى عائلة رانويلر.

المواصفات الميكانيكية لسيارة شيفرولية امبالاتم تزويد سيارة شيفرولية امبالا الكلاسيكية بمحرك تشيفي ثماني الأسطوانات V8، بسعة 8300 سي سي، يستطيع توليد قوة تصل الى 600 حصان متصل بناقل حرك من نوع 4L60E ينقل القوة للعجلات الخلفية.و من الداخل تم اجراء العديد من التعديلات على سيارة شيفروليه امبالا، و يتضح ذلك من خلال تحديث و إصلاح نظام التحكم الكلاسيكي في الحرارة، و الكساء الجلدي الفاخر و المصنوع حسب الطلب، مع إضافة العديد من الزخرفات و تزيين المقصورة بالقطع المعدنية اللامعة.ومن الخارج تم تغيير مظهر هيكل سيارة شيفروليه امبالا و يتضح ذلك من خلال الاستغناء عن البابين الخلفيين و تغيير السقف، و تصميم زجاج أمامي جديد أكثر انحداراً بالإضافة لإجراء عده تعديلات على تصميم الواجهة الأمامية لتبدو أكثر انسيابية و أناقة، مع إعادة تأهيل المصدات الداخلية و الشبك الأمامي و العتبات الجانبية.



