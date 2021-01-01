تجذب السيارات الكلاسيكية المعدلة من شركة شيفروليه فئة عريضة وكبيرة من محبي السيارات حول العالم، وتمثل عملية تحويل هذه السيارات تحدياً كبيراً بسبب ما تواجهه العملية من صعوبات إعادة الترميم و صعوبات استبدال المحرك الجديد بدلاً من القديم، بسبب العديد من العمليات الشاملة التي يتم إجرائها.
وتعتبر سيارة شيفروليه امبالا الكلاسيكية الأيقونة التي تم اتناجها عام 1963، واحدة من أشهر السيارات المعدلة مؤخراً و تمكنت من حصد جائزة العام المعدلة لعام 2021 خلال فعاليات معرض السيارات الشهير Goodguyes، بالإضافة لفوزها بلقب أفضل سيارة معدلة في معرض سيما للسيارات لعام 2021.
واستغرق زمن تعديل السيارة الأسطورية أكثر من 9 سنوات كاملة في متجر يسمى Show Cars Automotive، مملوك لإحدى العائلات الأمريكية في ولاية مينيسوتا تسمى عائلة رانويلر.
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التعليقات على بقوة 600 حصان.. شيفروليه امبالا الكلاسيكية تعود للحياة من جديد .. صور
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