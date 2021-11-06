

انخفض 30 جنيها دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم.. انخفض 30 جنيها دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم..

واصلت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء ، التراجع في الأسواق المحلية حيث انخفضت 30 جنيها دفعة واحدة.



ورصدت عدسة صدى البلد فى بث مباشر أسعارالذهب مع عبدلله جرجس صاحب محل الذهب والفضة فى منطقة شبرا الخيمة محافظه القليوبية .

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر حاليا 785 جنيها.



وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 استقرارا ليبلغ 672 جنيها خلال تعاملات اليوم

قد يعجبك أيضا...

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر 897 جنيها.