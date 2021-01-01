تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من الطقس غدا الخميس، وحتى الاثنين المقبل، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك استمرار نشاط الشبورة على معظم الطرق في ساعات الصباح الباكر والمتأخره من الليل.
حالة الطقس غدًا الخميس
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يظل باردا ليلا.
وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الارتفاع المؤقت والذي تشهده البلاد، اعتبارا من الطقس غدا الخميس، وحتى الاثنين المقبل، سيكون بمعدل نحو 4 درجات مئوية على معظم الأنحاء والبعض الأخر يكون بمعدل درجتان مئوية.
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التعليقات على موجة حارة تستمر لعدة أيام.. تحذير جديد من الأرصاد حول الطقس
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