موجة حارة تستمر لعدة أيام.. تحذير جديد من الأرصاد حول الطقس

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موجة حارة تستمر لعدة أيام


تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من الطقس غدا الخميس، وحتى الاثنين المقبل، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك استمرار نشاط الشبورة على معظم الطرق في ساعات الصباح الباكر والمتأخره من الليل.

حالة الطقس غدًا الخميس
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يظل باردا ليلا.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الارتفاع المؤقت والذي تشهده البلاد، اعتبارا من الطقس غدا الخميس، وحتى الاثنين المقبل، سيكون بمعدل نحو 4 درجات مئوية على معظم الأنحاء والبعض الأخر يكون بمعدل درجتان مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، اعتبارا من الطقس غدا، أن نشاط الشبورة المائية مستمر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد أيضا.

حالة الطقس الفترة المقبلة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة اعتبارا من الطقس غدا الخميس وحتى الاثنين، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 26 لـ 28 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 لـ 28 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح ما بين 28 لـ 30 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 25 لـ 32 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 28 لـ 34 درجة

المصدر: elbalad

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