الإسماعيلي يدرس معاقبة شكري نجيب



شكري نجيب شكري نجيب

سيطرت حالة من الغضب والاستياء على مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، بعد التصريحات التي أطلقها اللاعب شكري نجيب بعد لقاء المقاولون العرب.



ووضع الإسماعيلي، حدًا لمسلسل هزائمه في الدوري، بعدما اقتنص أول نقطة له بالتعادل 1-1 مع المقاولون، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة.



وتلقى الإسماعيلي 4 هزائم متتالية في الجولات الأولى بالدوري، على يد الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والزمالك.

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وانتقد شكري نجيب، مجلس إدارة الإسماعيلي، بسبب المستحقات المالية للاعبين، بجانب قيمة إيجار سكن اللاعبين.وعلم كووورة أن الإسماعيلي بصدد توقيع عقوبة على شكري نجيب، بسبب التصريحات، والتي تم تصويرها بالكامل.وجاء غضب اللاعب بسبب عدم فتح باب مفاوضات تجديد عقده وتعديل راتبه، مثلما جرى مع عبد الرحمن مجدي.