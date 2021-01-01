سيطرت حالة من الغضب والاستياء على مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، بعد التصريحات التي أطلقها اللاعب شكري نجيب بعد لقاء المقاولون العرب.
ووضع الإسماعيلي، حدًا لمسلسل هزائمه في الدوري، بعدما اقتنص أول نقطة له بالتعادل 1-1 مع المقاولون، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة.
وتلقى الإسماعيلي 4 هزائم متتالية في الجولات الأولى بالدوري، على يد الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والزمالك.
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التعليقات على الإسماعيلي يدرس معاقبة شكري نجيب
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