الأهلي يقدم عرضًا جديدًا لأجاي

آخر الأخباراخبار الرياضة › الأهلي يقدم عرضًا جديدًا لأجاي

صورة الخبر: جونيور أجاي
جونيور أجاي

قدم الأهلي، عرضًا جديدًا للنيجيري جونيور أجاي، للرحيل عن صفوف الأحمر، بعد وضعه في قائمة الانتظار منذ مطلع الموسم الحالي.

وعلم كووورة أن الأهلي عرض على أجاي، الحصول على مستحقاته حتى يناير/كانون ثان المقبل، أي نصف مستحقاته تقريبًا، مقابل فسخ التعاقد ورحيله بالتراضي، حتى يحدد وجهته في الميركاتو الشتوي.

وينتظر الأهلي خلال الأيام المقبلة، رد أجاي على العرض، للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خاصة وأن ابتعاده عن المستطيل الأخضر، لا يصب في مصلحته.

وعرض الأهلي في وقت سابق، على أجاي، الحصول على نصف مستحقاته والتي تقدر بنحو 450 ألف دولار، لكن اللاعب تمسك بالحصول على قيمة الموسم المتبقي من عقده كاملًا.

ويسدد الأهلي، لأجاي، راتبه بشكل منتظم منذ مطلع الموسم، بجانب السماح له بالمشاركة في التدريبات بعد وضعه في قائمة الانتظار، لتفادي أي أزمة قانونية.

المصدر: kooora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأهلي يقدم عرضًا جديدًا لأجاي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52922

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager