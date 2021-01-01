قدم الأهلي، عرضًا جديدًا للنيجيري جونيور أجاي، للرحيل عن صفوف الأحمر، بعد وضعه في قائمة الانتظار منذ مطلع الموسم الحالي.
وعلم كووورة أن الأهلي عرض على أجاي، الحصول على مستحقاته حتى يناير/كانون ثان المقبل، أي نصف مستحقاته تقريبًا، مقابل فسخ التعاقد ورحيله بالتراضي، حتى يحدد وجهته في الميركاتو الشتوي.
وينتظر الأهلي خلال الأيام المقبلة، رد أجاي على العرض، للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خاصة وأن ابتعاده عن المستطيل الأخضر، لا يصب في مصلحته.
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التعليقات على الأهلي يقدم عرضًا جديدًا لأجاي
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