الأهلي يقدم عرضًا جديدًا لأجاي



جونيور أجاي جونيور أجاي

قدم الأهلي، عرضًا جديدًا للنيجيري جونيور أجاي، للرحيل عن صفوف الأحمر، بعد وضعه في قائمة الانتظار منذ مطلع الموسم الحالي.



وعلم كووورة أن الأهلي عرض على أجاي، الحصول على مستحقاته حتى يناير/كانون ثان المقبل، أي نصف مستحقاته تقريبًا، مقابل فسخ التعاقد ورحيله بالتراضي، حتى يحدد وجهته في الميركاتو الشتوي.



وينتظر الأهلي خلال الأيام المقبلة، رد أجاي على العرض، للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خاصة وأن ابتعاده عن المستطيل الأخضر، لا يصب في مصلحته.

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وعرض الأهلي في وقت سابق، على أجاي، الحصول على نصف مستحقاته والتي تقدر بنحو 450 ألف دولار، لكن اللاعب تمسك بالحصول على قيمة الموسم المتبقي من عقده كاملًا.ويسدد الأهلي، لأجاي، راتبه بشكل منتظم منذ مطلع الموسم، بجانب السماح له بالمشاركة في التدريبات بعد وضعه في قائمة الانتظار، لتفادي أي أزمة قانونية.