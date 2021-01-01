طريقة التخلص من الناموس بدون مبيدات .. وصفات طبيعية متعددة



طريقة التخلص من الناموس طريقة التخلص من الناموس

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة التخلص من الناموس لأنه من أكثر الحشرات المزعجة بسبب قدرتها على لذع البشر



ويمكن الاستعانة بـ طريقة التخلص من الناموس الطبيعية بعيدا عن المبيدات الصناعية حيث أن لها الكثير من الأضرار على جسم الإنسان خاصة الأطفال.



نعرض لكم خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن طريقة التخلص من الناموس بمواد طبيعية

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طريقة التخلص من الناموسوتأتي طريقة التخلص من الناموس بالثوم في مقدمة تقنيات التخلص من الحشرات الصغيرة بصفة عامة حيث أن الثوم طارد طبيعي مذهل للبعوض وكل ما تحتاجه هو تناول بضع فصوص من الثوم وغلي بعض الثوم المهروس في الماء ورائحة الثوم تحافظ على البعوض في مكانه.علاوة على ذلك ، يمكن للمرء أن يسكب المحلول في زجاجة رذاذ ويرشه في جميع أنحاء الغرفة لصد البعوض.كما يستخدم البعض الالزيوت الأساسية للتخلص من البعوض: هناك وابل من الزيوت العطرية المتاحة هناك والتي يمكن للناس استخدامها للتخلص من البعوض ، بما في ذلك زيت الليمون والأوكالبتوس والخزامى والقرفة والزعتر والنعناع البري اليوناني وفول الصويا والسترونيلا وشجرة الشاي.طرق علاج جرثومة المعدة بالأعشاب .. 8 وصفات أغربها الصبارعلاج جرثومة المعدة بطرق متعددة.. أبرزها الثوم والعسلطريقة التخلص من الناموس بالخلترغب الكثير من النساء فى معرفة طريقة التخلص من الناموس بالخل حيث أنها من أكثر الطرق الشعبية التى تعمل على تطهير المنزل.ويعد الخل العادى أو خل التفاح من أكثر المكونات المتاحة بسهولة في المنزل لذا فهى من أسهل وأشهر طرق التخلص من الناموس، وما يمكنك القيام به هو ملء نصف ماء في زجاجة رذاذ ورشه على الأماكن التي تخزن فيها العناصر الصالحة للأكل ويمكن رش الرذاذ حول طاولة الطعام أو حول أركان المنزل.التخلص من الناموس بالليمونتوجد طرق عديدة تساعد فى التخلص من الناموس بالليمون أو أحد مشتقاته مثل بلسم الليمون أو زيت الليمون، أبرزهم ما يلي.عصير الليمون والماءعلى الرغم من أن طارد البعوض التجاري عنصر أساسي في العديد من المنازل ، إلا أن منتجات طارد البعوض الطبيعية يمكن أن تكون أكثر أمانًا لبشرتك وأطفالك وحيواناتك الأليفة ومؤيد رئيسي آخر هو أن بعض طارد البعوض الطبيعي رائحته أفضل من العديد من المنتجات التجارية الموجودة حاليًا في السوق.أكثر أنواع طارد البعوض فعالية هي بلسم الليمون وزيوت الليمون العطرية ، ولكن إذا كنت ترغب في تجربة استخدام مزيج يمكنك وضعه على نفسك أو على حيوان أليف ، فإن عصير الليمون يعد مكونًا مفيدًا.أسهل طريقة لاستخدام عصير الليمون كطارد للبعوض هي الجمع بين ستة حبات ليمون طازجة وربع لتر من الماء ويُغلى المزيج ويُترك منقوعًا لمدة ساعة. بعد نقع الخليط ، اتركه يبرد وأضفه إلى زجاجة رذاذ و تأكد من تجنب عينيك وأي جروح مفتوحة عند رش هذا الخليط.عصير ليمون ، فانيليا و لافندرإذا كنت مثل استخدام عصير الليمون بأنه طارد البعوض، لكنك لا تريد أن رائحة مثل الليمون كل يوم، يمكنك الجمع بين زيت اللافندر ، الفانيليا وعصير الليمون للرذاذ أفضل رائحة.امزج 10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي ، 3 ملاعق كبيرة من خلاصة الفانيليا ، 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج وكوب من الماء في زجاجة بخاخة وتأكد من رج الزجاجة جيدًا ، حتى يتم دمج المكونات جيدًا ويمكنك رش هذا الخليط على بشرتك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.بخاخ الأوكالبتوس بالليمونيعتبر رذاذ الليمون والأوكالبتوس من المكونات الشائعة وكل ما عليك فعله هو خلط 10 مليلتر من زيت الليمون النقي أو الأوكالبتوس العطري و 90 مليلترًا من بندق الساحرة في زجاجة رذاذ مع التأكد من الجمع بين الاثنين جيدًا وتخزين الزجاجة في مكان جاف ومظلم.ستستمر الوصفة لبضعة أسابيع ، ويمكنك بالفعل وضع هذا المزيج على بشرتك.خل التفاح والليمونخل التفاح هو عنصر قوي آخر يكرهه البعوض لأنه يكره رائحة وطعم الخل. لإنشاء رذاذ طارد للغاية ، املأ زجاجة رذاذ بنصف ماء ونصف خل تفاح و 10 إلى 15 قطرة من زيت الليمون، و يمكنك وضع هذا الخليط مباشرة على بشرتك أيضًا.بلسم الليمون والبعوضبلسم الليمون ( ميليسا أوفيسيناليس ) هو عشب كبير للبعوض صد لأنه يحتوي على مستويات عالية من citronellal.السترونيلال مركب يعطي زيت السترونيلا رائحة الليمون القوية ، وله خصائص طاردة للحشرات. عندما تكون مستعدًا لاستخدام المليسة كطارد للبعوض ، قم بسحق الأوراق الطازجة وافركها على بشرتك وافرك الأوراق في المناطق المكشوفة والمعرضة لدغات الحشرات.إذا كنت ترغب في زراعة المليسة ، فستزدهر هذه العشبة في المناطق المزروعة بوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7.التخلص من الناموس بالقهوةتلجأ بعض النساء لتجربة طريقة التخلص من الناموس بالقهوة .. فكيف يحدث هذا؟!تميل المياه الراكدة إلى احتواء بيض البعوض عليها وكل ما عليك فعله هو صب القهوة المطحونة في الماء الراكد ويموت البيض.التخلص من الناموس بالبخورالأدلة العلمية غير أكيدة حول التخلص من الناموس بالبخور قليلة جدا، ولكنها من الوصفات المتوارثة من الفلكولور الشعبي، وفرك الأفراد بالزيوت أو الأوراق المسحوقة أو المنتجات المماثلة على أجسامهم والروائح القوية تهاجم البعوض وغالبًا ما تؤدي إلى انجذابهم نحو أهداف أسهل.طريقة أخرى شائعة لاستخدام الدخان ومن المعروف منذ فترة طويلة أن البعوض والحشرات الأخرى تميل إلى الابتعاد عن الحرارة المرتفعة ، ربما بسبب الخطر الذي تنطوي عليه.قد يكون هذا سببًا آخر وراء انتشار استخدام التبغ في المجتمعات القديمة وتعمل الرائحة والدخان معًا بفعالية كبيرة لدرء الآفات والحشرات المزعجة.على الرغم من فعالية هذه الأساليب القديمة ، يوفر البخور طريقة ممتعة أكثر لتحقيق نفس التأثيرات، وبالإضافة إلى ذلك فإن زيت السترونيلا ، زيت النعناع ، و زيت اللافندر معروفة لتكون فعالة بشكل خاص وبعض الأخشاب ذات الرائحة الثقيلة مثل خشب الأرز جيدة أيضًا.كما أنهم يصنعون أعواد بخور سميكة مصممة خصيصًا للأغراض الخارجية وغالبًا ما تكون عبارة عن أعواد بخور تعتمد على السترونيلا والتي ، نظرًا لزيادة حجمها ، غالبًا ما تحترق لعدة ساعات. هذه رائعة لأي نشاط في الهواء الطلق بما في ذلك التخييم أو المشي لمسافات طويلة أو صيد الأسماك وتوفر وسيلة للاستمتاع بالهواء الطلق دون الاستيقاظ في صباح اليوم التالي كل الحكة من لدغات الحشرات.فائدة أخرى لاستخدام أعواد البخور لدرء البعوض هي أنه يمكنك تجنب وضع المواد الكيميائية الاصطناعية والسموم على بشرتك كما أنها لا تقتل الحشرات وبدلاً من ذلك تشجعها ببساطة على الطيران بعيدًا إلى مكان مختلف. في عالم اليوم الأكثر وعيًا بالصحة ، بدأ الكثير من الناس في تقدير هذا البديل الطبيعي.