تخلصى من تساقط الشعر بـ4 علاجات طبيعية من مطبخك



تخلصى من تساقط الشعر تخلصى من تساقط الشعر

هل تعانين من تساقط الشعر علاجات منزلية سريعة يمكن أن تساعج فى التخلص من تساقط الشعر وإعادة نموه إليك أبرزها وفقا لموقع .femina.in



1. قناع البيض



البيض غني بالكبريت والفوسفور والسيلينيوم واليود والزنك والبروتين ، والتي تساعد معًا في تعزيز نمو الشعر .



لتحضير القناع:

افصلي بياض بيضة في وعاء وأضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والعسل.

اضرب لعمل عجينة وقم بتطبيقها في جميع أنحاء من الجذور إلى الأطراف وبعد 20 دقيقة ، اشطفيه بشامبو خفيف.

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2. حليب جوز الهندحليب جوز الهند يعزز نمو الشعر وتعمل البروتينات والدهون الأساسية الموجودة فيه على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه.لتحضير الحليب:ابشري ثمرة جوز هند متوسطة الحجم واتركها على نار هادئة في مقلاة لمدة خمس دقائق.يصفى ويبرد.ثم أضيفي ملعقة كبيرة من كل فلفل أسود مطحون وبذور الحلبة إلى الحليب وضعيه على فروة رأسك وشعرك.بعد 20 دقيقة ، اشطفيه بالشامبو.3. الشاي الأخضرالشاي الأخضر يعزز نمو الشعر فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه.انقعي كيسين من أكياس الشاي الثلاثة في كوب أو كوبين من الماء الساخن حسب طول شعرك.عندما يبرد ، اسكبه على فروة رأسك وشعرك ، مع تدليك رأسك برفق.يشطف بالماء البارد4. عصير الشمندرجذر الشمندر غني بفيتامينات C و B6 وحمض الفوليك والمنغنيز والبيتين والبوتاسيوم ، وكلها ضرورية لنمو شعر صحي. إلى جانب ذلك ، يعمل كعامل إزالة السموم من خلال المساعدة في الحفاظ على فروة الرأس نظيفة.اسلقي 7-8 أوراق شمندر وطحنها مع 5-6 أوراق حنة.ضع العجينة على فروة رأسك واتركها لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ.5. بذور الحلبةتعد بذور الحلبة أو بذور الميثي من أكثر العلاجات المنزلية فعالية لوقف تساقط الشعر. يصلح بصيلات الشعر ويساعد في إعادة نمو الشعر.نقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل وتطحن حتى تتحول إلى معجون ناعم وضعيه على شعرك وفروة رأسك.اتركي المعجون على رأسك لمدة 30 دقيقة ويمكنك تغطية فروة رأسك بقبعة الاستحمام لإبقائها رطبة.بعد 30 إلى 40 دقيقة ، اشطفه بالماء العادي.افعلي ذلك مرتين في الأسبوع لمدة شهر للتحكم في تساقط الشعر.