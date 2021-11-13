

دراسة حديثة تُحذر من تناول مكمل غذائي.. «يسبب السرطان» دراسة حديثة تُحذر من تناول مكمل غذائي.. «يسبب السرطان»

حذر الخبراء من تناول السيلينيوم مع فيتامين E، مؤكدين أنه يزيد بنسبة 91% من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستات.



وكشف الباحثون القائمون على الدراسة التي أجريت بمشاركة أكثر من 35 ألف متطوع، من أجل تحديد الفوائد المحتملة للمكملات الغذائية للوقاية من الأمراض السرطانية، ولكن اضطروا لإيقاف التجربة بعد اكتشافهم أنها تسبب الإصابة بالسرطان وليس الوقاية منه، وذلك وفقًا لما ذكرته مجلة Journal of the National Cancer Institute.



وأثبتت نتائج الدراسة، أن السيلينيوم لا يشكل أي خطورة على الأشخاص الذين يعانون من نقصه في أجسامهم، ولكن من يملكون تركيزًا عاليًا، يؤدي تناولهم لجرعات إضافية منه، إلى زيادة خطر إصابتهم بسرطان البروستات بنسبة 91%.

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وشدد الدكتور الان كريستال من مركز فريد هتشنسون للبحوث السرطانية، في سياتل، على ضرورة تناول تناول السيلينيوم مع فيتامين E تحت إشراف طبي، لأنه لم تثبت فائدتهما عند تناولهما معاً، بل على العكس يسببان مشكلات خطيرة للجسم.