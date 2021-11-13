

5 مأكولات منتشرة بكثرة.. قائمة أخطر الأطعمة الغذائية على صحة الدماغ 5 مأكولات منتشرة بكثرة.. قائمة أخطر الأطعمة الغذائية على صحة الدماغ

قال الطبيب النفسي الأمريكي درو رامسي، مؤسس عيادة Brain Food، أن هناك 5 فئات من المواد الغذائية تشكّل خطورة على صحة الدماغ.



ونشرت "روسيا اليوم" قائمة بهذه المواد وهي:



1- المعجنات والمخبوزات التي تباع في المتاجر والأسواق.

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المعجنات تحتوي على سعرات حرارية وكمية كبيرة من السكر وكذلك دهون متحولة، مثل البيتزا، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على المعجنات التي تصنع في المنزل، لأننا نتحكم في العملية كاملة، وبالتالي يسمح لنا بتناول منتجات عالية الجودة.ويقول رامسي: "المعجنات التجارية لا تدعم ميكروبيوم الأمعاء، الذي هو المنظم الرئيسي للالتهابات".ويضيف: عندما يكافح الدماغ الالتهابات يؤثر في ثلاثة أشياء، المزاج والقلق والقدرة على التركيز.2- الأطعمة ذات مؤشر السكر المرتفع، وفقاً للبروفيسور رامسي، فإنه يجب تجنب تناول هذه المواد، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات "السريعة"، ولكنه في نفس الوقت لا ينصح بالامتناع تماماً عن تناول السكر.وقال رامسي إنه من المهم التحكم بمستوى السكر في الدم، ومن أجل ذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والخضراوات والفواكه، التي تسمح بالحصول على الكمية اللازمة من الكربوهيدرات.3- يشير البروفيسور رامسي إلى أن الكحول يؤثر سلباً على خلايا الدماغ، وأنه بعد شرب بضعة أكواب من مشروب كحولي لا نشعر بالراحة، وأن نتائج دراسة أجريت عام 2019 شارك فيها ثلاثة آلاف شخص، أشارت إلى أن الذين تزيد أعمارهم عن 72 سنة ويتناول أكثر من 14 كوباً من المشروبات الكحولية في الأسبوع، هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 72% مقارنة بالذين يتناول كوباً واحداً في الأسبوع.4- صبغات الأطعمة الصناعية، وفقاً لرامسي "لا يوجد أي إثبات على أن الأطعمة المحتوية على صبغات صناعية مفيدة للدماغ، في حين هناك بعض الأدلة التي تشير بأنها تهيج الدماغ والأمعاء"، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الطبيعية دائماً.5- اللحوم المصنعة، يشير رامسي، إلى أنها إحدى مشكلات الصحة العقلية حالياً، ولكن لا يوجد حالياً ما يؤكد هذا الأمر، ويضيف: من الخطأ اعتبار اللحم النباتي مفيداً لصحة الإنسان، ولكن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يضر بالقدرات الإدراكية للإنسان أيضاً، لذلك ينصح بالتقليل من أكل البرجر، والإكثار من تناول اللحم المشوي والمسلوق مع الخضراوات.