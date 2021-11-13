

اليوم.. طقس بارد وشبورة كثيفة اليوم.. طقس بارد وشبورة كثيفة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء نهارا، يكون لطيفا على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس بارد على جميع الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية، تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات:

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القاهرة 23 14الإسكندرية 22 15وادي النطرون 21 14طنطا 21 14شبين الكوم 23 15دمنهور 21 15بلطيم 20 15مطروح 21 14السلوم 22 14سيوة 22 11بورسعيد 22 15دمياط 23 15الزقازيق 23 15المنصورة 22 15الإسماعيلية 22 13السويس 23 14العريش 22 15رفح 21 15رأس سدر 22 14نخل 19 06نويبع 20 16طابا 20 16كاترين 16 07الطور 24 13شرم الشيخ 26 19الغردقة 26 15مرسى علم 27 17الفيوم 22 12بني سويف 22 12المنيا 22 12أسيوط 23 09سوهاج 23 14قنا 24 11الأقصر 25 12أسوان 25 15إدفو 27 15أبو سمبل 26 14الوادى الجديد 25 13حلايب 25 18شلاتين 26 17