اليوم.. طقس بارد وشبورة كثيفة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء نهارا، يكون لطيفا على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس بارد على جميع الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية، تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات:
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