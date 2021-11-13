اليوم.. طقس بارد وشبورة كثيفة

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اليوم.. طقس بارد وشبورة كثيفة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء نهارا، يكون لطيفا على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس بارد على جميع الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات:

القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 15

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 14
شبين الكوم 23 15

دمنهور 21 15

بلطيم 20 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 22 11

بورسعيد 22 15

دمياط 23 15

الزقازيق 23 15

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 14

نخل 19 06

نويبع 20 16

طابا 20 16

كاترين 16 07

الطور 24 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 26 15

مرسى علم 27 17

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 09

سوهاج 23 14

قنا 24 11

الأقصر 25 12

أسوان 25 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 26 14

الوادى الجديد 25 13

حلايب 25 18

شلاتين 26 17

المصدر: المدار

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