سبب غريب وراء تحطم مقاتلة إف- 35 البريطانية قبالة سواحل مصر



تحطم مقاتلة "إف- 35" البريطانية تحطم مقاتلة "إف- 35" البريطانية

كشفت التحقيقات الأولية أن السبب وراء تحطم مقاتلة "إف- 35" البريطانية- التي يزيد ثمنها عن 100 مليون يورو- قبالة سواحل مصر، يعود إلى أن أغطية المطر على محرك الطائرة لم يتم نزعها بشكل صحيح.







وقالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، الأربعاء، إن المحققين في حادثة تحطم المقاتلة "إف- 35" في مياه البحر المتوسط، يعتقدون أن السبب وراء الحادثة يعود إلى عدم خلع أغطية المطر الرخيصة بشكل صحيح عن الطائرة.

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ويعتقد المسئولون أن محرك الطائرة البريطانية سحب غطاء المطر أثناء إقلاعها من على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، ما أدى إلى تعطل المحرك، وأجبر قائد الطائرة على القفز من طائرته بعد الإقلاع.وأكد عناصر البحرية البريطانية بأنهم رأوا الغطاء طافيًا فوق سطح البحر قرب حاملة الطائرات العملاقة بعيد عن الحادث، الذي وقع الأسبوع الماضي، حسب الصحيفة.تحطم طائرة إف 16 يونانية في قاعدة أندرافيدا الجويةتحطم طائرة إف 35 بريطانية في البحر المتوسطوذكر مصدر في سلاح الجو البريطاني أن قائد الطائرة أدرك وجود المشكلة في طائرته وحاول حلها عندما كان يستعد للانطلاق من حاملة الطائرات، لكنه أخفق في ذلك.وأشارت صحيفة "صن" إلى أن عناصر البحرية البريطانية أدركوا المشكلة "على الفور تقريبا"، لأن قواعد إزالة الأغطية قبل الإقلاع صارمة جدا.والمثير في الأمر، أن المقاتلة التي يبلغ ثمنها أكثر من 130 مليون دولار، تحطمت بسبب غطاء لا يزيد ثمنه في أقصى تقدير على مئات الدولارات.ونجا الطيار من الحادث بأعجوبة، لكنه أصيب بجروح طفيفة وجرى إنقاذه عبر طائرة هليكوبتر.وتعمل بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا على محاولة استعادة حطام الطائرة، التي يعتقد أنها على بعد أكثر من 1.5 كيلومتر تحت سطح البحر.