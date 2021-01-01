الدرندلي: فوجئت باستبعادي من قائمة الخطيب.. وما حدث قلة تقدير

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صورة الخبر: الدرندلي
الدرندلي

قال خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة إنه تفاجأ باستبعاده من قائمة رئيس النادي محمود الخطيب.

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: "لم يوجه لي أي انتقاد أو تعليق على مهامي من الخطيب، وعلمت باستبعادي من القائمة من الإعلام".

أوضح: "لم يتحدث معي أحد ولم يبلغني أحد بشيء (بشأن الاستبعاد) لذلك فكرت في الترشح كمستقل".

وأكد: "كنت أود معرفة أسباب استبعادي، مثلما تم إبلاغ زملائي الذين استبعدوا مثل رانيا علواني وجوهر نبيل".

وأضاف: "لو أُبلغت بالأسباب كنت سأشارك في الانتخابات عبر القائمة".

وشرح: "أثق أنني كنت سأزيل الخلافات، وكنت سأحل أي مشكلة تطرح، وأعتذر إذا بدر مني أي شيء. لكن لا يوجد أي خلاف، وفوجئت باستبعادي، وأعتبر ذلك عدم تقدير لي".

وبيّن: "قدمت خدمات للأعضاء خلال فترة مجلس محمود طاهر رغم أنني كنت خارج المجلس، لأن خدمة الأهلي غير مرتبطة بدخول مجلس الإدارة".
وينافس الدرندلي كمستقل زميله خالد مرتجي المنضم لقائمة محمود الخطيب (رئيس النادي الحالي)، وذلك على منصب أمين الصندوق.

المصدر: كووورة

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