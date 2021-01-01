ورد إلى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الدروس الخصوصية، وهل العائد منها حرام؟
وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، إن الدروس الخصوصية حلال شرعا ولا حرج فيها، فالأب القادر على تعليم ابنه بماله فلا حرج في ذلك شرعا، فما ضاع من مالك ما علمك.
وأضاف، مبروك عطية، أن الدروس الخصوصية تكون جريمة لو استغلها المدرس في عدم الشرح داخل الفصل ليجبر الطلاب على الدروس الخصوصية خارج المدرسة بأجر مادي.
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التعليقات على مبروك عطية: الدروس الخصوصية ليست حراما وتكون جريمة في هذه الحالات.. فيديو
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