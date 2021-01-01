مبروك عطية: الدروس الخصوصية ليست حراما وتكون جريمة في هذه الحالات.. فيديو

آخر الأخباراخبار المسلمين › مبروك عطية: الدروس الخصوصية ليست حراما وتكون جريمة في هذه الحالات.. فيديو

صورة الخبر: الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

ورد إلى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الدروس الخصوصية، وهل العائد منها حرام؟

وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، إن الدروس الخصوصية حلال شرعا ولا حرج فيها، فالأب القادر على تعليم ابنه بماله فلا حرج في ذلك شرعا، فما ضاع من مالك ما علمك.

وأضاف، مبروك عطية، أن الدروس الخصوصية تكون جريمة لو استغلها المدرس في عدم الشرح داخل الفصل ليجبر الطلاب على الدروس الخصوصية خارج المدرسة بأجر مادي.

وأشار إلى أن الدروس الخصوصية تكون جريمة لو هدد المدرس التلاميذ بنقص درجات أعمال السنة لو لم يحصلوا على الدروس الخصوصية، أما لو أتي الأب بالمدرس بنفسه وبطواعية ليشرح المدرس لابنه في البيت ما صعب عليه فهمه فلا حرج في ذلك.

وأكد مبروك عطية، أن عدم ذهاب التلاميذ إلى المدارس ويقتصروا في تحصيل المناهج على الدروس الخصوصية فهو جريمة يحاسب عليها الله تعالى.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مبروك عطية: الدروس الخصوصية ليست حراما وتكون جريمة في هذه الحالات.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11009

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager