

نصائح تساعد طفلك فى مواجهة التنمر نصائح تساعد طفلك فى مواجهة التنمر



التنمر من الظواهر السلبية المنتشرة فى المجتمع وللأسف ينتشر بكثرة بين الطلاب في المدارس، ما يؤثر بالسلب على نفسية الأطفال الذين يتعرضون له.



ويقول الدكتور خالد على مدرس مساعد بكلية التربية جامعة الأزهر، أن هناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات مع أطفالهن لمواجهة التنمر الذى يمكن أن يتعرضوا له، ومن هذه النصائح:



-تعزيز الثقة بالنفس لدى الطفل.

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-يجب نشأة الطفل على الاجتماعية وتكوين صداقات مع من حوله.-مصاحبة الطفل وعدم توجيه الأوامر له مايؤثر على نفسية ويجعله مهزوزا.-يجب تعويد الطفل على لغة الحوار ومناقشة الآخرين بأسلوب مهذب.-تعليم الطفل على القيادية وأن يكون مسؤولا وقادرا على اتخاذ القرار.وأضاف “على”، أن هذه النصائح تساعد الطفل على مواجهة التنمر بكل شجاعة دون أن تتأثر نفسيته.ويجب على كل أم وأب تأهيل أطفالهم لمواجهة خطر التنمر خاصة مع اقتراب الموسم الدراسي، حيث هناك عدد من الأمور التى يجب أن يعلمها طفلك حال تعرضه للتنمر.حيث يجب إيضاح الحقوق الخاصة للأبناء في نطاق تعاملهم مع أقرانهم، واستخدام القصص المصورة التي تستعرض صورة بها مظهر من مظاهر التنمر لشرح كيفية التعامل في حال صادفوا مثل ذلك الموقف.مع التقدم بشكوى ضد المتنمر وعدم السكوت عن الأخطاء، وكذلك توعية الأبناء بأنهم قد يتعرضون للعنف أو للإيذاء من قبل الأصدقاء، وأن عليهم مصارحة الوالدين في حال حدوث ذلك لإيجاد الحل.وإذا كانت الإساءة لفظية، فلا يقم بالرد بإهانة مماثلة، الجدل معهم سيعطيهم القوة وسيؤدي إلى المزيد من المشاكل، وإذا كان الإيذاء بدنيًا، يجب أن يبقى في أمان، ولابد أن يدافع عن نفسه ويطلب مساعدة شخص آخر.والأهم من ذلك يجب الثناء الدائم على مواقف الأبناء وتصرفاتهم التي يتخذونها في حين تعرضوا لمواقف مماثلة من قبل أقرانهم، وزرع الثقة بالنفس وعدم الخوف من الآخرين أو الوقوع تحت سيطرتهم وتهديداتهم.وبشكل عام، يجب على كل أم وأب توجيه أبنائهم، نحو الأخلاق الحميدة والرحمة بالآخرين، وعدم التنمر على أحد بل يجب دعم الآخرين وعدم السكوت عن إيذاء الآخرين ومساعدة الغير مما يخلق منهم أشخاصا أسوياء قادرين على الاعتماد على أنفسهم.