موضة الفساتين السواريه فى شتاء 2022



موضة الفساتين السواريه موضة الفساتين السواريه

السواريهات أشكالها وتصميماتها عديدة وتختار كل فتاة ما يناسبها فى أى حفل، وتختلف تصميمات الفساتين السواريه عن فساتين الخطوبة عن كتب الكتاب وعن الزفاف، وعادة فستان العروس سواء فى الخطوبة أو الزفاف أو كتب الكتاب يكون مميزًا عن الفستان السواريه.



وتقول مريم مروان الفاشون بلوجر، تعتبر فساتين السواريه والزفاف بموضة الكاب من أكثر القصات موضة شتاء 2022 حيث تعطي العروس مظهرًا جذابًا سواء كانت القصة لفستان زفاف أو خطوبة أو كتب كتاب أو سواريه.

وأضافت “مريم”، يعد الفستان الذى يحتوي على قطعة اضافية وهي "الكاب" من أهم القطع التى تعد موضة لفساتين السواريه والزفاف سواء للمحجبات أو غيرهن، إذ يكون هو الخيار الأول الذى يلجأ إليه عدد كبير من الفتيات بمجرد تلقى دعوة لحضور مناسبة سعيدة، ويمكن الاختيار بين عدد من الفساتين التى تتنوع تصميماتها بشكل أنيق.



وتابعت، هناك الكثير من موديلات فساتين الزفاف الكاب، ولكن قبل معرفة التصميم الذي يلائم شكل قوام الجسم يجب معرفة القصات الموجودة والتي يمكن أن تتناسب مع إطلالة صاحبتها، فإن كانت تبحث الفتاة عن موديل فستان الكاب لاختياره أثناء كتب الكتاب للظهور بشكل محتشم يمكن اختيار الموديل الذي يتميز بكاب متحرك حيث يمكن التخلي عنه في أي وقت.

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وأوضحت مريم مروان، أنه يمكن أيضًا أن يتناسب هذا الموديل مع ذوق العروس التي ترغب في التجديد من شكل إطلالتها خلال حفل الزفاف بدلًا من ارتداء أكثر من موديل فستان زفاف خلال الحفل، وذلك بارتداء الكاب في بداية الحفل ثم التخلي عنه بعد مرور بعض الوقت.وأضافت الفاشون بلوجر، أنه بالنسبة للسواريه فإن الفستان الكاب من الجبير يختلف عن خامة باقى القماش الذى يكون من خامة الستان مثلا، ويتم تصميمه بحيث يكون الفستان سادة دون أى تفاصيل، ومعه كاب من الجبير يصل إلى الأرض ليضفى على من ترتديه مزيدًا من الأناقة والرقى.وتابعت، وكذلك موديل من الفستان يحمل شكل الكاب من الأمام وطويل من الخلف بشكل متدرج وانسيابى باللون البينك الفاتح وبعض التطريز، ما يجعله يلائم المناسبات ويمكن ارتداؤه فى الخطوبة حسب الرغبة.