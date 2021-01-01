موضة الفساتين السواريه فى شتاء 2022

السواريهات أشكالها وتصميماتها عديدة وتختار كل فتاة ما يناسبها فى أى حفل، وتختلف تصميمات الفساتين السواريه عن فساتين الخطوبة عن كتب الكتاب وعن الزفاف، وعادة فستان العروس سواء فى الخطوبة أو الزفاف أو كتب الكتاب يكون مميزًا عن الفستان السواريه.
وتقول مريم مروان الفاشون بلوجر، تعتبر فساتين السواريه والزفاف بموضة الكاب من أكثر القصات موضة شتاء 2022 حيث تعطي العروس مظهرًا جذابًا سواء كانت القصة لفستان زفاف أو خطوبة أو كتب كتاب أو سواريه.
وأضافت “مريم”، يعد الفستان الذى يحتوي على قطعة اضافية وهي "الكاب" من أهم القطع التى تعد موضة لفساتين السواريه والزفاف سواء للمحجبات أو غيرهن، إذ يكون هو الخيار الأول الذى يلجأ إليه عدد كبير من الفتيات بمجرد تلقى دعوة لحضور مناسبة سعيدة، ويمكن الاختيار بين عدد من الفساتين التى تتنوع تصميماتها بشكل أنيق.
وتابعت، هناك الكثير من موديلات فساتين الزفاف الكاب، ولكن قبل معرفة التصميم الذي يلائم شكل قوام الجسم يجب معرفة القصات الموجودة والتي يمكن أن تتناسب مع إطلالة صاحبتها، فإن كانت تبحث الفتاة عن موديل فستان الكاب لاختياره أثناء كتب الكتاب للظهور بشكل محتشم يمكن اختيار الموديل الذي يتميز بكاب متحرك حيث يمكن التخلي عنه في أي وقت.
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