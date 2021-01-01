مرشح الأهلي المستبعد: عاملوني كمواطن درجة ثانية



وليد الفيل وليد الفيل



أكد وليد الفيل المرشح المستبعد من انتخابات النادي الأهلي، أن التواجد في هذا السباق "يمثل مشكلة كبيرة للبعض".



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء "عندما تقدمت بالترشح لانتخابات الأهلي لم يكن معي شهادة التجنيد الخاصة بي، ورفض النادي قبول الأوراق".



وواصل "حاولت التواصل مع الجهة الإدارية من أجل حل الأمر، وأيضا كتبت إقرارا يلزمني بتواجد شهادة التجنيد في أسرع وقت، لكن كان الأهم هو قبول أوراق ترشحي في الانتخابات، لكن تم رفض جميع الحلول".

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وزاد "فصول المسرحية لم تنته بعد، وحصلت على حكم نهائي من المحكمة بتواجدي في الانتخابات، وتقدمت بأوراق ترشيحي لمنصب نائب رئيس النادي، لكن اللجنة الأولمبية استشكلت في الحكم الصادر لي".واختتم "أنا مواطن مصري من الدرجة الثانية، ولم يتم معاملتي مثل العامري فاروق، واللجنة الأولمبية تدخلت في أمر ليس من اختصاصها".