مرشح الأهلي المستبعد: عاملوني كمواطن درجة ثانية

أكد وليد الفيل المرشح المستبعد من انتخابات النادي الأهلي، أن التواجد في هذا السباق "يمثل مشكلة كبيرة للبعض".
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء "عندما تقدمت بالترشح لانتخابات الأهلي لم يكن معي شهادة التجنيد الخاصة بي، ورفض النادي قبول الأوراق".
وواصل "حاولت التواصل مع الجهة الإدارية من أجل حل الأمر، وأيضا كتبت إقرارا يلزمني بتواجد شهادة التجنيد في أسرع وقت، لكن كان الأهم هو قبول أوراق ترشحي في الانتخابات، لكن تم رفض جميع الحلول".
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