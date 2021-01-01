رونالدو وسانشو يؤهلان يونايتد إلى ثمن نهائي الأبطال



مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد



لحق مانشستر يونايتد بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على مضيفه فياريال الإسباني 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب لاسيراميكا، بالجولة 5 من دور المجموعات.



سجل ثنائية مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في الدقيقة (78) وجادون سانشو في الدقيقة (90).



وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط عزز بها صدارته للمجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 7 نقاط في المركز الثاني.

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شكل مانشستر يونايتد الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الثالثة، برأسية من ماكتوميناي مرت بجوار القائم.وأتى الرد من فياريال في الدقيقة 5 بتسديدة أرضية قوية من جوميز تصدى لها دي خيا.وكاد فياريال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 10 بعدما تلاعب بينو بلاعب يونايتد أليكس تيليس في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.وواصل الفريق الإسباني محاولاته برأسية من توريس ذهبت أعلى العارضة في الدقيقة 12.وعاد فياريال لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 27، بتسديدة من تريجيروس من داخل المنطقة، تألق دي خيا في التصدي لها.وظهر رونالدو للمرة الأولى في الدقيقة 30، موجها رأسية لكن أمسك بها الحارس رولي.ونفذ باريخو ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 43 من على حدود المنطقة، ذهبت أعلى العارضة.ومع بداية الشوط الثاني، سدد فريد كرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 54، أمسك بها رولي بسهولة.وكاد فياريال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 59، بتسديدة قوية من تريجيروس من داخل منطقة الجزاء، تألق دي خيا في إبعادها للركنية.وتواصل الارتباك الدفاعي لمانشستر يونايتد، بوصول الكرة إلى دانجوما الخالي من الرقابة داخل المنطقة في الدقيقة 63، لكنه سدد أعلى العارضة.وفي ظهور هجومي ليونايتد، مرر برونو فيرنانديز كرة سحرية لجادون سانشو داخل المنطقة في الدقيقة 71، فتلاعب الأخير بدفاع الفريق الإسباني وانفرد برولي الذي أفسد الهجمة الإنجليزية.ونجح مانشستر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 78، بعدما ارتكب الحارس رولي خطأ كبيرا في تمرير الكرة إلى كابوي، فضغط عليه فريد ووصلت الكرة إلى رونالدو، الذي سدد في الشباك.وكاد رونالدو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 84، بعدما استغل خطأ فويث في إعادة الكرة بالرأس لحارسه، حيث انفرد برولي، لكنه سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم.وأضاف يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 90، من هجمة مرتدة سريعة بدأها رونالدو، الذي مرر إلى راشفورد، ومنه إلى فيرنانديز، فسانشو داخل المنطقة، وسدد الأخير بقوة فاصطدمت كرته بالعارضة وسكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الشياطين الحمر 2-0، وتأهله للدور التالي.