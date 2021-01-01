رسائل مهمة من أمير مرتضى عن كارتيرون وتجديد بنشرقي



أمير مرتضى أمير مرتضى

أطلق أمير مرتضى منصور، المشرف على كرة القدم بالزمالك، رسائل مهمة في تصريحاته للصحفيين بحضور مراسل كووورة، بعد ظهوره في مقر القلعة البيضاء، اليوم الثلاثاء.

وتحدث أمير عن عدة ملفات على رأسها مستقبل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وتجديد عقود اللاعبين.



وقال أمير "أنا بحاجة لبعض الوقت لفهم ما حدث في العام الماضي بعد رحيلي، سأعلن كافة التفاصيل لجماهير الزمالك، سأتواصل مع المسؤولين السابقين لمعرفة كافة التفاصيل".



وأضاف "لم أعد للزمالك من أجل إثارة مشكلة، بل بالعكس نستكمل عمل من سبقونا ونسعى لخدمة الزمالك، وإن كان البعض يشير لي عند أي أزمة دون وجه حق، ولكني لن أنظر إلى الماضي".

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وتابع "عدت إلى الزمالك دون مشاكل مع أحد، ولن أترك أي وضع خاطئ يستمر في مجال كرة القدم، لا بد من إصلاح كل شيء، لأننا تركنا ملف كرة القدم بأساس جيد والفريق وصيف أفريقيا".الزمالك لا يقف على أحدوأشار إلى أن المهمة صعبة وسيكون هناك مصارحة للجماهير بكافة الأمور، موضحًا أنه لا يريد الحديث عن ملف تجديد عقود اللاعبين بشكل عشوائي دون الحصول على معلومات، لأنه يريد الحديث بواقعية عن الأمور بدلًا من التصريحات العنترية.وعن تجديد عقد أشرف بنشرقي، علق "بنشرقي بمثابة أخي الصغير ومحمد أوناجم، أغلب هؤلاء اللاعبين أنا وشقيقي أحمد كنا في ملف التفاوض لضمهم للزمالك".وأضاف "بالطبع يجب أن يملك اللاعب، الرغبة في البقاء، ويسعى الزمالك لتوفير كافة احتياجات اللاعب ليصبح قادرًا على العطاء".ونوه "أنا مسؤول عن جودة ومستوى لاعبي الزمالك، ولا بد أن يكون اللاعب قادرًا على ارتداء القميص الأبيض، وتشرفت أنني عدت لهذه المجموعة الرائعة التي كافحت وحققت لقب الدوري".وأشار إلى أن الزمالك في النهاية لا يقف على أحد، سواء لاعب أو مدرب أو مسؤول، مؤكدًا أن الجميع يتشرف بالعمل في الزمالك.لن أعود للانتقام من كارتيرونوعن مستقبل كارتيرون، علق "لن أعود للانتقام من كارتيرون، سبق أن حدث الصدام مع جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق، ورحل بخلاف ونزاع قضائي ولكن الزمالك تفاوض معه بعد ذلك للعودة لقيادة الفريق".وأضاف "كارتيرون مدرب جيد ولن نسعى لتطفيشه، بل بالعكس سيكون بقاءه أمر مهم لمصلحة الفريق".وتابع "لا بد أن يعود كل شيء لمكانه الطبيعي، يجب وجود مشرف على الكرة ويكون دور المدير الفني، الملعب فقط، نسعى لبدء صفحة جديدة مع كارتيرون الذي جاء للزمالك بقرار من مرتضى، ورحيله كان بقرار شخصي منه".وأشار إلى أنه يجب إيقاف ما يحدث على مدار عام كامل بخروج لاعبي ومسؤولي الزمالك عبر وسائل الإعلام، فهو أمر سيتغير بعد عودة المجلس المنتخب.وقال أمير "لن أقابل كارتيرون أو اجتمع معه، إلا بعد لقاء سيراميكا كليوباترا بعد غد الخميس، لعدم إحداث أي توتر".وأضاف "لا يجب أن يطلب المدير الفني، عدم تعيين مشرف على الكرة، ولا يصح أن يكون الجهاز الفني بلا مدربين مساعدين، سنجتمع مع كارتيرون لإعادة صياغة هذه الأمور، ولا بد من وضع مهام لكل فرد بالجهاز الفني".وأكد أن مرتضى منصور أمامه تحديات كبيرة في الفترة المتبقية والولاية الثالثة حال فوزه برئاسة الزمالك بالانتخابات القادمة، وعلى رأسها تطوير كرة القدم وإنشاء شركة للكرة واستعادة دوري أبطال أفريقيا.وعن أزمة حسام أشرف، علق "لست ساذجًا للسقوط في خطأ تافه مع لاعب ناشئ، لم أطلب منه التجديد رغم أنه أخبرني بالتوقيع لأكاديمية كاميرونية لأنه أمر غير صحيح".وأضاف "ذهبت لمصافحة اللاعب لأنني لم أحضر لتصفية الحسابات، دوري أن يؤدي الجميع أدواره وحل مشاكل اللاعبين، والجميع شاهد انفعال مدرب الأهلي بيتسو موسيماني لحماية لاعبه لويس ميكيسيوني"