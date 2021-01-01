التعليم تتيح تطبيقا للمعلمين الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيقا إلكترونيا عبر موقعها الرسمى لتسجيل بيانات المعلمين الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021,2022، فى وظيفة رئيس لجنة سير ومراقب أول ورئيس مركز توزيع أسئلة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لكن يرغب من المعلمين التقدم عبر الرابط التالى" http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يوم السبت 11/ 6/ 2022.

