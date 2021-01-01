تركيا.. مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة (فيديو)

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تركيا.. مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة (فيديو)

صورة الخبر: مظاهرات في إسطنبول
مظاهرات في إسطنبول

أظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي خروج مظاهرات في العاصمة التركية إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة، غداة الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة التركية في سوق العملات.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبين باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وتصدر وسم #hükümetistifa (استقالة الحكومة) موقع تويتر، واتهمت إحدى المغردات أردوغان بسرقة أموال الشعب، وقالت: "الثروة التي لديك هي ما سرقته منا".

واتهم كمال كيليجدار أوغلو وميرال أكشنير زعيما المعارضة الرئيسيين في البلاد أردوغان، بعدم الكفاءة ودعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة، إلا أن أردوغان رفض هذه الدعوات وأكد أن الانتخابات ستجرى بموعدها في يونيو 2023.

وتراجعت العملة التركية خلال تعاملات اليوم إلى 11.9990 ليرة للدولار، حيث فقدت 38 في المئة من قيمتها هذا العام.

https://twitter.com/i/status/1463197276835393539

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تركيا.. مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة (فيديو)

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8617

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager