نجم الأهلي يهاجم موسيماني بعد الفوز على المحلة



موسيماني موسيماني

هاجم محمد عبدالله نجم الأهلي والزمالك السابق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عقب فوز الفريق أمس أمام غزل المحلة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.







وأكد محمد عبدالله في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن موسيماني لا يتعلم من أخطائه مطلقا ويكرر نفس الأخطاء في كل مباراة مشددا على أن أداء الأهلي حتي الآن غير مقنع.

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واضاف أن الحظ خدم موسيماني في عدة مباريات ولكن مستحيل أن يستمر بهذا الشكل ففي مباراة القمة لو استكملت ١٠ دقائق كان من الممكن أن يتعادل الزمالكوتابع أن الاهلي يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين ولكن الأداء سيىء وغير مقنع بالمرة مشددا على موسيماني يجب أن يقرأ المباراة بشكل جيد.وأكمل أن معظم تغييرات موسيماني تأتي عكس المتوقع على الرغم من كون نوعية لاعبي الاهلي قادرين على تنفيذ أي خطة لعبوعن الزمالك أكد أن غياب بن شرقي اثر سلبا على أداء الفريق مشددا أن الزمالك بحاجه بتدعيمات كثيرة .