نجم الأهلي يهاجم موسيماني بعد الفوز على المحلة

هاجم محمد عبدالله نجم الأهلي والزمالك السابق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عقب فوز الفريق أمس أمام غزل المحلة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.
وأكد محمد عبدالله في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن موسيماني لا يتعلم من أخطائه مطلقا ويكرر نفس الأخطاء في كل مباراة مشددا على أن أداء الأهلي حتي الآن غير مقنع.
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