روشتة للتعامل مع الطفل العصبي العنيد



الطفل العنيد الطفل العنيد

تواجه الكثير من الأمهات مشكلة التعامل مع الطفل العنيد، ولا تتمكن من السيطرة على أفعاله، وينتهي الأمر بالعقاب الشديد للطفل.



لذلك قدم الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية وتعديل سلوك الاطفال، روشتة التعامل مع الطفل العصبي العنيد، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



روشتة التعامل مع الطفل العصبي العنيد

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1- ممنوع المقارنة بينه وبين أي اطفال سواء كانت المقارنة إيجابية أو سلبية.2- مراعاة الفروق الفردية بينة وبين أطفال آخرين.3- العصبية والعند لم تكن باختياره.4- ممنوع عتابة ولومة أمام الناس أو أي اطفال.5- يعشق التحفيز والكلمات الجميلة من الشكر والمدح.6- فهمك له أنه شخصية قوية مش ضعفية فالطبيعي لا يتقبل أي نقاش بسهولة.7- توسيع دائره الاختيارات عند الطلب ليكون لديه مساحة الاختيار.8- يحتاج دائما إلى الاحتواء النفسي بفهم رغباتة ومتطلبات.9- يحتاج إلى الأقناع الدائم.10- عدم استخدام صيغة الأمر.