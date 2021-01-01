روشتة للتعامل مع الطفل العصبي العنيد

تواجه الكثير من الأمهات مشكلة التعامل مع الطفل العنيد، ولا تتمكن من السيطرة على أفعاله، وينتهي الأمر بالعقاب الشديد للطفل.
لذلك قدم الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية وتعديل سلوك الاطفال، روشتة التعامل مع الطفل العصبي العنيد، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
روشتة التعامل مع الطفل العصبي العنيد
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