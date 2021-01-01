من مطبخك 6 علاجات سريعة لعدوى الأذن



عدوى الأذن عدوى الأذن

تحدث عدوى الأذن الشائعة المعروفة باسم التهاب الأذن الوسطى الحاد في منتصف الأذن وتشمل أعراض التهابات الأذن ألمًا خفيفًا أو شديدًا في الأذن، والشعور المستمر بالضغط.







ونقدم إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى أفضل 5 زيوت أساسية لعلاج عدوى الأذن.

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1. زيت الأوريجانويتكون زيت الأوريجانو من خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات تجعله علاجًا ممتازًا لعدوى الأذن.يقوي جهاز المناعة ويخفف أيضًا الالتهابات في الجهاز التنفسي وقناة الأذن.2. زيت إكليل الجبليعتبر زيت إكليل الجبل من أكثر الزيوت الأساسية تنوعًا في علاج التهابات الأذن. يمكن للزيت تحييد أي عدوى بكتيرية قد تسبب الألم في الأذن الوسطى بسرعة. يحتوي زيت إكليل الجبل أيضًا على القدرة على تهدئة عدوى الجيوب الأنفية.3. زيت شجرة الشاييشتهر زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات. وهو من أكثر الزيوت المرغوبة التي تستخدم في علاج التهابات الأذن. منذ آلاف السنين ، يُستخدم الزيت أيضًا لعلاج الالتهابات بجميع أنواعها.4. زيت الريحانيعلم الجميع الفوائد المحتملة للريحان وما هي الفوائد الصحية التي يقدمها. حسنًا ، يحتوي زيت الريحان على مركبات مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات وهي علاج فعال ؛ لكل من الأطفال والبالغين لعلاج التهابات الأذن.5. زيت الزيتونيستخدم زيت الزيتون في الطبخ ، ولكن له أيضًا القدرة على علاج التهابات الأذن. يحتوي زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للالتهابات وخصائص مضادة للبكتيريا تخفف من انسداد الجيوب الأنفية وتعزز السمع بشكل أفضل.6. زيت الزعتريحتوي زيت الزعتر على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة. لعلاج التهاب الأذن ، يمكن لزيت الزعتر أن يخفف الضغط والألم في الأذن الوسطى بسرعة ، بينما يقاوم أيضًا العدوى الكامنة في الجهاز التنفسي.