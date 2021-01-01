هل يؤدي عدم تناول الإفطار لـ تساقط الشعر؟



تساقط الشعر تساقط الشعر

يحدث تساقط الشعر عندما تضعف البصيلات، وفي معظم الأحيان يكون له علاقة كبيرة بمشكلات الصحة الداخلية ، والتي يمكن أن تنتج من اختلال التوازن الهرموني والتوتر ونقص التغذية فضلا عن الاستعداد الوراثي.







لكن هناك أيضًا حالات يمكن أن يتسبب فيها تصفيف الشعر أو العناية بالشعر أو العادات الشخصية في حدوث ذلك.

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هل يؤدي عدم تناول الفطور إلى تساقط الشعر؟يقول خبراء التغذية والصحة العامة إن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، وهو أمر صحيح لأن شعرك هو أول من يعاني ويستفيد من أي تغيرات في جسمك، وبالتالي فإن أول ما يعنيه هذا هو أن جسمك لن يوجه العناصر الغذائية إلى شعرك إلا عندما تكون هناك مغذيات زائدة متبقية بعد أن يتم إمدادها بأجزاء أخرى من الجسم.وأضاف الخبراء: "عندما تتخطى وجبة الإفطار وتكون نشطًا في الصباح ، فإن جسمك يستمد ما تبقى من احتياطي العناصر الغذائية من آخر وجبة تناولتها أمس، هذا يعني أنه من غير المحتمل أن يتم "إعطاء" الكثير لشعرك لأن الاحتياطي لم يتم تجديده، وسيُحرم شعرك من العناصر الغذائية ومن المحتمل أن يصبح ضعيفًا وألا يكون كثيفًا كما ينبغي ".يعد الشعر الضعيف عاملاً مساهماً في تساقط الشعر ، ولهذا السبب يجب أن تتناول وجبة الصباح هذه إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة شعرك، فتساقط الشعر يمكن أن يكون بسبب نقص التغذية - وعدم توافر فيتامين D والحديد، وهما ضروريان لعمليات نمو الشعر داخل فروة الرأس، بمعنى آخر ، فإن تناول الطعام الصحي لن يفيدك فقط في الداخل بل في الخارج أيضًا.يحفز فيتامين د نمو الخلايا ، ويعزز المناعة ، ويؤدي إلى بشرة أفضل وعظام أقوى ، ويحفز بصيلات الشعر القديمة والجديدة. يعزز صحة المناعة ويقاوم الاستجابات الالتهابية التي قد تسبب ضعف نمو الشعر ، بما في ذلك حالات مثل الثعلبة البقعية والثعلبة الكلية.كما يلعب النياسين أو فيتامين ب 3 دورًا كبيرًا في نمو الشعر اللامع، ويساعد في زيادة الطاقة وتحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس، ويرتبط نقص النياسين بحالات مثل الإسهال والخرف والثعلبة وغير ذلك، ويتواجد فيتامين ب 3 في أطعمة مثل المكسرات والبيض والفطر ولحم البقر والتونة.