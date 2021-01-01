علاج جرثومة المعدة بطرق متعددة.. أبرزها الثوم والعسل



جرثومة المعدة جرثومة المعدة

حث عدد كبير من الأشخاص عن طرق علاج جرثومة المعدة؛ حيث إنها من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين البشر فى مختلف البلاد .



يمكن علاج جرثومة المعدة بطرق متعددة تختلف من حالة لأخرى فمنها ما يتحسن على المواد الطبيعية ومنها ما يتطلب تناول بعض الأدوية لذا لابد من استشارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة لاختيار العلاج المناسب.



يـرغب الناس فى علاج جرثومة المعدة بشكل سريع للتخلص من مشاكل الجهاز العضمى الناتجة عنها والوقاية من مضاعفتها الخطيرة.

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يـعد علاج جرثومة المعدة من أصعب الأمور بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص حيث أنها لاتزول بسهولة ويستغرق الامر وقتا طويلانعرض لكم فى هذا التقرير أبرز طرق علاج جرثومة المعدة سواء بالأعشاب والمواد الطبيعية أو بالأدوية.علاج جرثومة المعدة نهائيايساعد علاج جرثومة المعدة نهائيا فى راحة الانسان من الألم والوقاية من القرحة الهضمية أو قرحة المعدة النشطة أو قرحة الاثني عشر النشطة المرتبطة بعدوى الملوية البوابية .يمكن أن يساعد العلاج الناجح للبكتيريا الحلزونية على التئام القرحة ومنع القرحة من العودة وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات القرحة (مثل النزيف) وتوصي المبادئ التوجيهية في الولايات المتحدة والدول الأخرى بأن المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية مضادة للالتهابات طويلة الأمد مثل الأسبرين ، والأيبوبروفين ، والنابروكسين ، والأدوية المماثلة لعلاج التهاب المفاصل والحالات الطبية الأخرى يجب أن يتم اختبارهم من أجل الملوية البوابية وإذا أصيبوا بالعدوى للقضاء على عدوى الملوية البوابية.الأدويةلا يوجد دواء واحد يعالج عدوى الملوية البوابية وتتضمن معظم أنظمة العلاج تناول العديد من الأدوية لمدة 14 يومًا وتشتمل معظم أنظمة العلاج على دواء يسمى مثبط مضخة البروتون.يقلل هذا الدواء من إنتاج المعدة للحمض ، مما يسمح للأنسجة المتضررة من العدوى بالشفاء وتشمل أمثلة مثبطات مضخة البروتون لانزوبرازول (بريفاسيد) وأوميبرازول (بريلوسيك) وبانتوبرازول (بروتونيكس) ورابيبرازول (أسيفيكس) وديكسلانسوبرازول (ديكسيلانت) وإيزوميبرازول (نيكسيوم).يوصى عمومًا بمضادات حيوية ؛ هذا يقلل من خطر فشل العلاج ومقاومة المضادات الحيوية.هناك أعداد متزايدة من المرضى المصابين بعدوى جرثومة المعدة المقاومة للمضادات الحيوية ، لذلك من المهم تناول جميع الأدوية الموصوفة وإجراء اختبار يؤكد إزالة العدوى.علاج جرثومة المعدة بالأعشابيريد عدد كبير من الاشخاص معرفة طرق علاج جرثومة المعدة بالأعشاب لذا نعرض لكم ابرزها وفقا للابحاث الحديثة :الصبارالصبار علاج عشبي يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض ، بما في ذلك:إمساكإزالة السمومصحة الجهاز الهضميالتئام الجروحفي إحدى الدراسات ، وجد الجل من داخل أوراق نبات الصبارمصدر موثوقكان النبات فعالًا في تثبيط نمو وقتل سلالات الحلزونية البوابية ، حتى تلك التي كانت مقاومة للأدوية في بيئة معملية و يمكن أن يكون فعالًا ضد عدوى الملوية البوابية عند استخدامه مع المضادات الحيوية.براعم البروكليتم إثبات قدرة مركب السلفورافان ، وهو مركب موجود بكثرة في براعم البروكلي ، على قتل الحلزونية البوابية وأظهرت الدراسات التي أجريت في كل من أنابيب الاختبار وعلى الحيوانات والبشر التأثيرات الإيجابية لـ سلفورافانضد بكتيريا الحلزونية البوابية . كما قلل نبت البروكلي من التهاب المعدة في الفئران المصابة بالبكتيريا الحلزونية .الحليبأظهر اللاكتوفيرين وهو بروتين سكري موجود في كل من حليب الإنسان والبقر ، نشاطًا مثبطًا ضد الحلزونية البوابية و استخدمت إحدى الدراسات مزيجًا من المضادات الحيوية واللاكتوفيرين من حليب البقر ، مما أدى إلى وجود أ100 في المئةمصدر موثوقمعدل استئصال جرثومة الملوية البوابية في 150 شخصًا مصابًا.ومركب الميلانودين يمنع نمو بكتيريا الحلزونية البوابية يتكون من تفاعل كيميائي بين سكر اللاكتوز وبروتين يسمى الكازين في الحليب ومنتجات الألبان وقد أظهرت الأبحاث أن الميلانويدين استعمار الحلزونية البوابية في كل من الفئران والبشر.زيت الليمونيجب على الناس عدم تناول الزيوت الأساسية. بدلاً من ذلك ، يمكنهم استنشاقها واستخدامها كجزء من نهج العلاج بالروائح. وفقًا للدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات ، فإن زيت الليمون الأساسي يمنع نمو الحلزونية البوابية .في دراسة على الفئران انخفضت كثافة استعمار الحلزونية البوابية في المعدة بشكل ملحوظ مقارنة بالفئران التي لم تعالج بزيت الليمون.الشاي الأخضرالشاي الأخضر هو أحد أكثر المشروبات صحة والأكثر استهلاكًا في العالم، ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية.في دراسة أجريت على الحيوانات ، قلل الشاي الأخضر كلا من عدد البكتيريامصدر موثوقودرجة التهاب الفئران المصابة بالبكتيريا الحلزونية، ومع ذلك وجد الباحثون أن الفئران التي تناولت الشاي الأخضر قبل الإصابة حققت نتائج أفضل.البروبيوتيكوفقا ل منظمة الأغذية والزراعة فإن البروبيوتيك هي كائنات حية دقيقة تقدم فوائد صحية للناس. يتزايد الاهتمام بالبروبيوتيك كعلاج لبكتيريا الملوية البوابية .هناك أنواع عديدة من البروبيوتيك وكثير من الناس يستخدمون Bifidobacterium ، الموجود في منتجات الألبان والمخمرة ، للوقاية من عدوى الجهاز الهضمي.العلاج بالضوء تشير الأبحاث إلى أن بكتيريا الحلزونية البوابية حساسة للأشعة فوق البنفسجية وأثناء العلاج بالضوء ، يضيء مصدر ضوء فوق بنفسجي المعدة بأكملهافي حين أن العلاج بالضوء ليس حلاً كاملاً ، فقد يكون من المحتمل أن يصبح علاجًا فعالًا ضد الملوية البوابية ، خاصة للأشخاص الذين لا يستطيعون تناول المضادات الحيوية.علاج جرثومة المعدة بالأدويةيريد عدد كبير من الأشخاص علاج جرثومة المعدة بالأدوية لذا يرغبوا في معرفة أهم العقاقير المستخدمة ويصف الأطباء عادةً مزيجًا من اثنين من المضادات الحيوية ودواء مخفض للحموضة لعلاج بكتيريا الملوية البوابية.يُعرف هذا بالعلاج الثلاثي واذا كنت تقاوم المضادات الحيوية، فقد يضيف أطبائك دواءً آخر إلى خطة العلاج الخاصة بك والهدف هو التخلص من 90٪ أو أكثر من بكتيريا الملوية البوابية الموجودة.لا يستمر العلاج عادة أكثر من أسبوعين. قد يؤدي استخدام اثنين من المضادات الحيوية بدلاً من واحد إلى تقليل خطر مقاومة المضادات الحيوية. تشمل المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج جرثومة المعدة ما يلي:أموكسيسيلينالتتراسيكلينميترونيدازولكلاريثروميسينتساعد الأدوية الخافضة للحموضة بطانة المعدة على التعافي. بعض هؤلاء هم:مثبطات مضخة البروتون ، مثل أوميبرازول (بريلوسيك) ولانسوبرازول (بريفاسيد) ، والتي توقف إنتاج الحمض في المعدةحاصرات الهيستامين ، مثل السيميتيدين (تاجاميت) ، التي تمنع الهيستامين المحفز للحمضسبساليسيلات البزموت (Pepto-Bismol ) ، الذي يغطي بطانة معدتك ويحميهاعلاج جرثومة المعدة بالثوميمكن علاج جرثومة المعدة بالثوم بطرق متعددة سواء عن طريقق تناولها أو استخدامها في الوصفات الشعبية المخصصة لهذا الغرض أو تناول مكملاتها .يمكن الجمع بين الثوم والأموكسيسيلين ، كلاريثروميسين أو ميترونيدازول على الحلزونية البوابية.يمكن الجمع بين الثوم والأوميبرازول على نمو الحلزونية البوابية المختبرة مع منحنيات القتل .ويعمل الثوم على رفع المناعة وتقليل احتمالات الإصابة بجرثومة المعدة خاصة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة والكائنات الدقيقة منها الجرثومةعلاج جرثومة المعدة نهائيا بالعسليعدعلاج جرثومة المعدة نهائيا بالعسل من أبرز طرق مكافحة عدوى الملوية البوابية الطبيعية،ويُعرف العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، وقد استخدمه الناس كدواء منذ العصور القديمة، وأظهرت إحدى الدراسات ذلك عسل مانوكامصدر موثوققمع نمو الحلزونية البوابية في الخلايا الظهارية في المعدة.وقد أظهرت دراسات أخرى أن العسل له خصائص أخرى مضادة للبكتيريا الحلزونية ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على الحيوانات والتجارب السريرية لتقييم كفاءة العسل كعلاج تكميلي أو بديل.روشتة لعلاج جرثومة المعدةيبحث كثيرون عن روشتة لعلاج جرثومة المعدة ليتخلصوا من الألم نهائيا وإذا تم تشخيصك بالبكتيريا الحلزونية البوابية ، فتجنب تناول العقاقير المضادة للالتهابات حيث يمكن أن تزيد هذه الأدوية من خطر الإصابة بالقرحة.تُعالج القرح التي تسببها بكتيريا الملوية البوابية بمزيج من المضادات الحيوية ومثبط مضخة البروتون التي تقلل الحموضة.المضادات الحيوية: عادة ما يتم وصف نوعين من المضادات الحيوية. من بين الخيارات الشائعة أموكسيسيلين وكلاريثروميسين (بياكسين®) وميترونيدازول (فلاجيل®) والتتراسيكلين.مثبطات مضخة البروتون: تشمل مثبطات مضخة البروتون المستخدمة بشكل شائع لانزوبرازول (بريفاسيد) ، أوميبرازول (بريلوسيك) ، بانتوبرازول (بروتونيكس) ، رابيبرازول (أكيفكس®) أو إيزوميبرازول (نيكسيوم).البزموت سبساليسيلات: في بعض الأحيان يضاف هذا الدواء (على سبيل المثال ، Pepto-Bismol®) إلى المضادات الحيوية بالإضافة إلى تركيبات مثبطات مضخة البروتون المذكورة أعلاه. هذا الدواء يحمي بطانة المعدة.عادة ما يتم أخذ العلاج المركب لمدة 14 يومًا وأحد الأدوية الأحدث ، Talicia® وهو يجمع بين اثنين من المضادات الحيوية (ريفابوتين وأموكسيسيلين) مع مثبط مضخة البروتون (أوميبرازول) في كبسولة واحدة.الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدةيرغب كثيرون في معرفة الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة حيث يعاني ما يصل إلى 50 بالمائة من المرضى من آثار جانبية أثناء تناول علاج الملوية البوابية، وعادة ما تكون الآثار الجانبية خفيفة ، وأقل من 10 في المائة من المرضى يتوقفون عن العلاج بسبب الآثار الجانبية.بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آثار جانبية ، قد يكون من الممكن إجراء تعديلات في جرعة أو توقيت الدواء ويتم وصف بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا أدناه.وتستخدم بعض أنظمة العلاج دواءً يسمى ميترونيدازول (فلاجيل) أو كلاريثروميسين (بياكسين). يمكن أن تسبب هذه الأدوية طعمًا معدنيًا في الفم، ويجب تجنب المشروبات الكحولية والخمور أثناء تناول الميترونيدازول ؛ يمكن أن يتسبب هذا المزيج في احمرار الجلد والصداع والغثيان والقيء والتعرق وسرعة دقات القلب.يتسبب البزموت والموجود في بعض الأنظمة العلاجية في تحول لون البراز إلى اللون الأسود وقد يسبب الإمساك والعديد من الأنظمة العلاجية تسبب الإسهال وتشنجات في المعدة.فشل العلاجما يصل إلى 20 في المائة من المرضى المصابين بعدوى الملوية البوابية لا يتم شفاؤهم بعد إكمال دورة العلاج الأولى.يوصى عادةً بنظام علاج ثانٍ في هذه الحالة وتتطلب إعادة المعالجة عادة أن يأخذ المريض 14 يومًا من مثبط مضخة البروتون ومضادات حيوية ويختلف نوع واحد على الأقل من المضادات الحيوية عن تلك المستخدمة في دورة العلاج الأ