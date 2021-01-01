

الهيموفيليا الهيموفيليا

طرق الوقاية من الهيموفيليا الشديدة خلال السنة الأولى من العمر ، على الرغم من أنه عادة ما يتم تشخيص حالات الهيموفيليا الشديدة خلال السنة الأولى من العمر، وقد لا تظهر الأشكال الخفيفة حتى سن البلوغ. يتعلم بعض الأشخاص أنهم مصابون بالهيموفيليا بعد نزيفهم الشديد أثناء إجراء جراحي.







علاج مرض الهيموفيليا نهائيا

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يمكن أن تكشف اختبارات عامل التخثر عن نقص عامل التخثر وتحديد مدى شدة الهيموفيليا بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالهيموفيليا ، يمكن استخدام الاختبارات الجينية لتحديد الناقلين لاتخاذ قرارات بشأن الحمل.ومن الممكن أيضًا تحديد ما إذا كان الجنين مصابًا بالهيموفيليا أثناء الحمل. ومع ذلك ، فإن الاختبار يشكل بعض المخاطر على الجنين.مرض الهيموفيليا وكيف ينتقليشمل العلاج الرئيسي للهيموفيليا الشديدة استبدال عامل التخثر الذي تحتاجه من خلال أنبوب في الوريد.يمكن إعطاء هذا العلاج البديل لعلاج نوبة نزيف جارية. يمكن أيضًا إعطاؤه وفقًا لجدول زمني منتظم في المنزل للمساعدة في منع نوبات النزيف. يتلقى بعض الأشخاص علاجًا بديلاً مستمرًا.هل مرض الهيموفيليا خطيرفي بعض أشكال الهيموفيليا الخفيفة ، يمكن لبعض الهرمونات أن تحفز الجسم على إفراز المزيد من عامل التخثر و يمكن حقنها ببطء في الوريد أو استخدامها كرذاذ للأنف.أما عن ابرز أنواع العقار التى تمنع نوبات النزيف لدى الأشخاص المصابين بالهيموفيليا هو عقار إميسيزوماب (هيمليبرا) و يمكن أن يساعد هذا الدواء في منع الجلطات. تُعرف هذه الأدوية أيضًا باسم مضادات الفبرين ، وهي تساعد في منع تكسر الجلطات-علاج بدنييمكن أن يخفف من العلامات والأعراض إذا تسبب النزيف الداخلي في تلف المفاصل. قد يتطلب التلف الشديد الجراحة.-الإسعافات الأولية للجروح الطفيفة.يؤدي استخدام الضغط والضمادة إلى علاج النزيف بشكل عام. بالنسبة لمناطق النزيف الصغيرة تحت الجلد ، استخدم كيس ثلج. يمكن استخدام مصاصات الثلج لإبطاء النزيف الطفيف في الفم.-ممارسة الرياضة بانتظام.يمكن للأنشطة مثل السباحة وركوب الدراجات والمشي بناء العضلات مع حماية المفاصل.الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي - مثل كرة القدم أو الهوكي أو المصارعة - ليست آمنة للأشخاص المصابين بالهيموفيليا.-تجنب بعض مسكنات الألمتشمل الأدوية التي يمكن أن تجعل النزيف أسوأ الأسبرين والإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما). بدلاً من ذلك ، استخدم عقار الاسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) ، وهو بديل أكثر أمانًا لتسكين الآلام الخفيفة.-تجنب الأدوية المسيلة للدمتشمل الأدوية التي تمنع الدم من التجلط الهيبارين ، والوارفارين (جانتوفين) .مارس عادات صحية جيدة للأسنان. الهدف هو الوقاية من أمراض الأسنان واللثة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى نزيف مفرط.احصل على التطعيمات.يجب أن يتلقى الأشخاص المصابون بالهيموفيليا التطعيمات الموصى بها في الأعمار المناسبة ، بالإضافة إلى التهاب الكبد A و B ، فإن طلب استخدام أصغر إبرة قياس والضغط أو وضع الثلج لمدة 3 إلى 5 دقائق بعد الحقن يمكن أن يقلل من خطر النزيف.الوقاية من الهيموفيليا الشديدةلمساعدتك أنت وطفلك على التأقلم مع الهيموفيليا:-احصلي على سوار تنبيه طبي. يتيح ذلك للعاملين في المجال الطبي معرفة أنك أو طفلك مصاب بالهيموفيليا ونوع عامل التخثر الأفضل في حالة الطوارئ.-تحدثي مع طبيبك.وفقا لموقع مايوكلينكقد يكون تحقيق التوازن الصحيح بين الحفاظ على سلامة طفلك وتشجيع أكبر قدر ممكن من النشاط أمرًا صعبًا.يمكن أن يساعد الأخصائي الاجتماعي أو المعالج الذي لديه معرفة بالهيموفيليا في تحديد أقل قدر من القيود التي يحتاجها طفلك.-العناية بالطفلتأكد من إخبار أي شخص سيعتني بطفلك المربيات ، والعاملون في رعاية الأطفال ، والأقارب ، والأصدقاء ، والمعلمون - عن حالة طفلك.إذا كان طفلك يمارس الرياضات التي لا تلامس ، فتأكد من إخبار المدربين أيضًا.علامات أو أعراض الهيموفيلياإذا ظهرت عليك أنت أو طفلك علامات أو أعراض الهيموفيليا ، فقد تتم إحالتك إلى طبيب متخصص في اضطرابات الدم (اختصاصي أمراض الدم).الأعراض ومتى بدأتالمعلومات الطبية الرئيسية ، بما في ذلك الحالات الأخرى ، والتاريخ العائلي لاضطرابات النزيفجميع الأدوية والفيتامينات والمكملات وجرعاتهاأسئلة لطرحها على طبيبكما هو السبب الأكثر احتمالاً لظهور هذه العلامات والأعراض؟ماذا تتوقع من طبيبكمن المرجح أن يسألك طبيبك عددًا من الأسئلة ، بما في ذلك:-هل لاحظت أي نزيف غير عادي أو حاد ، مثل نزيف في الأنف أو نزيف مطول من جرح أو لقاح؟-إذا خضعت أنت أو طفلك لعملية جراحية ، فهل ذكر الجراح النزيف المفرط؟-هل أنت أو طفلك عرضة للإصابة بكدمات كبيرة وعميقة؟