خاص| اعترافات عبدالمنعم أبو الفتوح بالمحكمة: رشحت نفسي أمام الإخوان لاعتراضي عليهم



عبد المنعم أبو الفتوح عبد المنعم أبو الفتوح

حصل موقع صدى البلد، على نص اعترافات عبد المنعم أبو الفتوح، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمتهم فيها عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت وآخرين.







وقال عبدالمنعم أبو الفتوح، مواليد 15 أكتوبر 1951، طبيب بشري على المعاش، أنا حاصل على بكالريوس الطب والجراحة من كلية طب القصر العيني عام 1977 وكنت العشرين على دفعتي، وحصلت على ماجستير إدارة المستشفيات وليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1999، وأنا كنت رئيس إتحاد طلاب طب القصر العيني ورئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الإعلام والنشر واتحاد طلاب مصر.

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وتابع عبدالمنعم أبو الفتوح: مارست عملي كأمين عام مساعد لنقابة أطباء مصر ثم أمين عام 8 سنوات، من سنة 1984 حتى عام 1992، ثم أمين مساعد لاتحاد الأطباء العرب حتى عام 1995، ثم أمين عام الاتحاد حتى عام 2012، ثم قمت بترشيح نفسي في انتخابات الرئاسة عام 2012، في مواجهة مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي، وده بالذات من ضمن المرشحين لاعتراضي من عام 2007 على تدخل التنظيمات الدينية في السياسة، ثم أسست حزب مصر القوية بعد الحملة الإنتخابية وأشغل منصب رئيس الحزب.ورد عبد المنعم أبو الفتوح ، على اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، قائلا : "إتهام غير صحيح وأنا لم أنضم إلي أي جماعة إرهابية أو غير، وأنا فقط رئيس حزب مصر القوية"، فضلا عن أني لست عضوا أو قيادي في أي جماعة، وجماعة الإخوان أنا تركتها عام 2000 عمليا وأعلنت الكلام ده عام 2009.واستكمل عبد المنعم أبو الفتوح: بالنسبة للمزرعة فهي أرض زراعية ملك زوجتي، وكان مستأجرها شخص أسمه أحمد حميد وأنا معرفش اذا كان منتمي للإخوان أو لا، لكن أنا بيني وبينه عقد عرفي من عام 2005 لمدة 10 سنوات، وكل العلاقة بيني وبينه هو إيجار المزرعة اللي كان يدفعه بانتظام والمزرعة في حيازته وأنا ماليش أي سلطان عليها.وتابع عبدالمنعم أبو الفتوح ، خلال التحقيقات، قد يكون سند إتهامي بنشر أخبار كاذبة هي الأحاديث التي أدليت بها كرئيس حزب مصر القوية، والرأي يحمل الصواب والخطأ، ولا علاقة لي وأبنائي بجماعة الإخوان.وتضم القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والسيد محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.كما ضمت القضية نجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبد المنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، وحسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبد الحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي