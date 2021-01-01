من مطبخك.. تعرفى على أفضل أنواع التوابل لحرق لدهون



حرق أسرع للدهون حرق أسرع للدهون

أعشاب عديدة من مطبخك تساعد على حرق أسرع للدهون ونسف دهون الكرش فهى تساعد على زيادة التمثيل الغذائي.







إليك أبرز تلك الأعشاب وفقا لموقع هيلث:

قد يعجبك أيضا...

1 - الفلفل الأسودالفلفل الأسود هو عشب شائع في المنزل ، لكن لا يعرف الكثير أنه نوع آخر من الأعشاب الطبيعية المستخدمة لفقدان الوزن!فيعد الفلف غني بالفيتامينات مثل A ، C ، K ويحتوي الفلفل الأسود أيضًا على مركب يعرف باسم البيبيرين . يشبه هذا المركب خواص الكابسيسين ويساعد على إفراز حمض الهيدروكلوريك الذي يساعد في هضم البروتينات.ويساعد بيبيرين على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ، كما أظهرت الدراسات الأولية أنه قد يمنع تكوين خلايا دهنية جديدة في الجسم.ويسير الفلفل الأسود والكركم جنبًا إلى جنب حيث ثبت أن البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود يساعد على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الكركم والتي يصعب امتصاصها.يمكن للفلفل الأسود أيضًا ، أن يساهم بشكل غير مباشر في إنقاص الوزن لأنه يحتوي على نكهة غنية وحارة يمكن أن تعزز مذاق الطعام دون الحاجة إلى الصلصات التي تحتوي على سعرات حرارية.2 - فلفل كايينيشتهر فلفل كايين بنكهته الحارة بالإضافة إلى كونه أحد أفضل الأعشاب لعملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزنويعد الكابسيسين هو العنصر النشط الذي يعطي الفلفل نكهته الحلوة ويحتوي الفلفل الحريف أيضًا على مادة الكابسيسينويد التى تساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم.ويُعتقد أيضًا أن الفلفل الحار يسرع من حرق السعرات الحرارية ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم.وتجدر الإشارة إلى أن تأثيرات مركب الكابسيسين قد تكون مفيدة فقط لمن هم في بداية رحلة إنقاص الوزن .