

تسريب أول نماذج لتصميم هاتف OnePlus 10 Pro ..فيديو وصور تسريب أول نماذج لتصميم هاتف OnePlus 10 Pro ..فيديو وصور

كشفت تسريبات للمرة الأولى صور وفيديو نماذج هاتف OnePlus 10 Pro الرائد والذى تعتزم شركة وان بلس الصينية إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يقدم الهاتف ميزات كبيرة ومنافسة للهواتف الرائدة التى تم إطلاقها، حيث الكثير من المستخدمين آمال كبيرة عليه مثل سابقه الذى أثار الإعجاب بشكل لافت .



وبحسب موقع Notebookcheck فإن النماذج الخاصة بهاتف OnePlus 10 Pro الرائد تكشف عن تصميم عملاق للكاميرا مما يعنى أن شركة وان بلس قد تقد كاميرا أسطورية للهاتف بتحسينات وترقيات كبيرة.



وفقا لموقع فإن كاميرا هاتف OnePlus 10 Pro قد تشبه سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S21 مع تضمين فتحات كاميرا متساوية الحجم ، مع عدد من المستشعرات من تصنيع شركتى Hasselblad و سوني .

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كما سيحصل هاتف OnePlus 10 Pro على الشحن السريع بقوة 125 واط ، وهو أعلى معدل شحن في هواتف وان بلس على الإطلاق، حيث سيشحن الهاتف من 0 إلى 100 % في غضون 20 دقيقة فقط مع بطارية 4500 مللى أمبير .وسيستخدم هاتف OnePlus 10 Pro تقنية الشحن السريع Flash Charge لخاصة بشركة أوبو الصينية، والتى أيضا تقوم استخدامها في هواتفها الذكية مثل هاتف Oppo Find X3 Pro مع معدل شحن 125 واط .