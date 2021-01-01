آبل تعمل على تطوير آيفون زجاجي بالكامل بشاشة تدور في جميع الاتجاهات

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعمل على إطلاق هاتف آيفون جديد مصنوع بالكامل من الزجاج ، حيث سيكون الهاتف مزود بشاشة عرض متواصلة في الأمام والخلف والجانبين، وذلك ضمن براءة اختراع حصلت عليها الشركة مؤخرا .
وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن آبل قد حصلت على براءد اختراع من الحكومة الأمريكية لتطويرها هاتف آيفون "زجاجي" بالكامل، يحتوى على شاشات على من الأمام والخلف، بالإضافة إلى الحواف.
ويمكن أن يؤدي تركيب الجزء الخلفي من هاتف آيفون بشاشة زجاجية إلى مضاعفة حجم الشاشة دون تغيير كبير في حجم الهاتف نفسه أو شكله، حيث أن شاشة الهاتف الزجاجية تدور في كل الاتجاهات.
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