كشفت تقارير أن شركة سوني تعمل على إطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة بتقنيات كاميرا غير مسبوقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة بنهاية العام الحالي أو مع بداية العام الجديد .
وبحسب صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية فإن هاتف سوني القادم سيحتوى على عدد كبير من الميزات والتقنيات الجديدة ولكن سيصدر بسعر باهظ ، حيث سيتخطى السعر الذى صدر به هاتف Xperia 1 III الذى لاقى إعجابا كبيرا وصدر بسعر تخطى ألف دولار .
ومن المرجح أن يبلغ سعر هاتف سونى القادم حوالى 2000 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 31 ألف جنيه مصري، وعلى الرغم من أن سونى لم تأكد على إسم الهاتف حتى الآن إلا أنه وفقا للتقارير فسيتم إصداره تحت اسم Xperia PRO-I .
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التعليقات على سونى تعتزم إطلاق هاتف Xperia PRO-I بكاميرا غير مسبوقة وسعر باهظ
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