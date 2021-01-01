

مواصفات وسعر الهاتف Ulefone Power Armor 14 مواصفات وسعر الهاتف Ulefone Power Armor 14

في منتصف شهر أكتوبر الماضي، أعلنت شركة Ulefone، عن أحدث هواتفها الذكية، من الفئة المتوسطة، تحت مسمى Ulefone Power Armor 14، مع مواصفات جيدة للغاية، أبرزها بطارية بسعة 10000 ملي أمبير، ومقاومة السقوط على الخرسانة، بالإضافة إلى معالج جيد من ميديا تيك، ومواصفات أخرى ممتازة، مقارنة بسعره الرخيص، وفي هذا المقال دعونا نتعرف على، مواصفات وسعر الهاتف، Ulefone Power Armor 14.



مواصفات الهاتف

تم الإعلان عن هذا الهاتف، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل، ويوجد عليها زجاج حماية، من فئة Corning Gorilla Glass 3، ويتم تشغيل الهاتف Ulefone Power Armor 14، بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G35، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة PowerVR GE8320، و64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، مع 4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، كما أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11.



يحتوي هاتف Ulefone Power Armor 14، على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى أنه، يحتوي على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي، بدقة 20 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.8، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4/، والكاميرات الخلفية والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتدعم أيضا خاصية HDR وpanorama.

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وعلاوة على ذلك، فإن البطارية تعد هي الأبرز في هذا الهاتف، حيث تأتي بسعة 10000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وتدعم أيضا الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 واط، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، مقاومة الغبار والماء بشهادة IP68، (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)، ومقاومة السقوط للخرسانة حتى 1.5 متر، بالإضافة إلى أن الهاتف، متوافق مع MIL-STD-810G، ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM، مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف Ulefone Power Armor 14سعر الهاتف Ulefone Power Armor 14، يبلغ حوالي 220 دولارا أمريكيا، للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم 64 جيجا بايت، و4 جيجا رام.