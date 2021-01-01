

جامعة الإسكندرية تنشر 59 بحثا جديدا في مجلات «Scopus» العالمية جامعة الإسكندرية تنشر 59 بحثا جديدا في مجلات «Scopus» العالمية



أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة نشروا 59 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس‏Scopus»، العالمية، يوم الإثنين 22 نوفمبر.



مجال العلوم الأساسية يستأثر بنسبة 29.2% من الأبحاث المنشورة

وقال رئيس الجامعة في بيان صحفي، إن نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر الدولي سجل 59 بحثا واستأثر مجال العلوم الأساسية بنسبة 29.2% من الأبحاث المنشورة وشملت الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية بنسبة 11.1%، علوم البيئة بنسبة 9.1%، والرياضيات بنسبة 3%، والفيزياء والفلك 3%، علوم الأرض والكواكب، 3%، تلاها العلوم الطبية بنسبة 24.2%، فالزراعة والعلوم البيولوجية بنسبة 12.1%، ثم الهندسة 9.1%، والهندسة الكيميائية6.1%.



المملكة العربية السعودية أكثر الدول تعاونا في الأبحاث المنشورة

وأضاف «قنصوه»، أنه بتحليل الأبحاث المنشورة تبين أن هناك تعاونا دوليا واضحا فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة اشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية بـ17 بحثا، تلتها المملكة المتحدة بـ7 أبحاث، فالصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بـ4 أبحاث، لكل منها، ثم الجزائر وبنجلاديش وكندا والعراق وإيطاليا والأردن وليبيا وقطر ببحثين، لكل منها.

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وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة أسيوط، وجامعة أم القرى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة القاهرة، جامعة الملك سعود، وجامعة دمنهور، وغيرهم من الجامعات.وهنأ رئيس الجامعة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.