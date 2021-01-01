

التمويل الجماعي .. حينما تجد الفكرة صداها التمويل الجماعي .. حينما تجد الفكرة صداها

عام ١٩٩٧، أعلن الفريق الغنائي البريطاني Marillion عن رغبته في القيام بجولة غنائية تضم عدة حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن، نظرًا لعدة مشكلات مالية، رأى الفريق أن جمعه للتمويل اللازم لإقامة الجولة الغنائية سيكون من خلال الجمهور والمعجبين، فصدر ما عُرف وقتها بـ US Tour Fund، وشارك عدد كبير من المعجبين بالفريق في تمويل الجولة الغنائية، حتى تم جمع ٦٠ ألف دولار، ونجح الفريق الغنائي في القيام بالجولة.



تكرر الأمر نفسه مرة أخرى في الألفينات من خلال مساهمة معجبي الفريق الغنائي في تمويل إحدى ألبوماته، في مقابل حصولهم على نسخ مجانية من الألبوم عند إصداره.



جاءت من هنا، فكرة منصات التمويل للأغراض الترفيهية، ثم تزايد انتشار هذه الفكرة لتتوسع في مجالات أخرى متنوعة، وأصبحت فكرة التمويل الجماعي مألوفة بشكل أكبر للعالم، ففي حين كانت الطرق التقليدية في الحصول على تمويل للمشروعات والشركات، غير كافية بالنسبة للعديد من رواد الأعمال، جاءت فكرة التمويل الجماعي، لتوفر طريقة أكثر سهولة بشكل نسبي في الحصول على التمويل خاصة في المراحل الأولية.

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ما هو التمويل الجماعيتقوم فكرة التمويل الجماعي بشكل أساسي على عرض فكرة المشروع، وتاريخها، ونموذج الأعمال الخاص بها، وإجمالي التمويل المستهدف، على منصة متخصصة بالتمويل الجماعي، ومن ثم يمكن لأي مستثمر فرد أن يساهم باستثمار في المشروع، حيث يتم جمع التمويل من خلال مجموعة استثمارات صغيرة من جانب عدد كبير من الأفراد، وفي حالة لم يجمع المشروع التمويل المطلوب له، يتم إرجاع رأس المال للمساهمين.أنواع التمويل الجماعيتتعدد أنواع التمويل الجماعي ما بين:التمويل الجماعي بنظام المكافأة Reward Crowdfundingحيث يعتمد هذا النوع على تقديم مكافأة للفرد المستثمر الذي يقوم عادةً بالاستثمار إيمانًا منه بفكرة المشروع، كأن يحصل مثلا على منتج مجاني من المنصة عند إطلاقها وغيرها.ثانيا: التمويل الجماعي بالتبرع Donation Crowdfundingوفي هذه الحالة لا يتوقع المستثمر الفرد أي عائد أو مكافأة نتيجة لاستثماره، بل يكون الأمر أشبه بالتبرع للمشروع.التمويل الجماعي بالدين Debt Crowdfundingوفي هذا النوع يقوم المستثمر الفرد بإقراض المال للمشروع، ويحصل على فائدة محددة على أمواله، قبل أن يستردها بالكامل في نهاية المشروع.التمويل الجماعي بإصدار الأسهم Equity Crowdfundingيمثل هذا النوع من التمويل الجماعي حصول الأفراد المستثمرين على أسهم مقابل رأس المال الذي يقدمونه لتمويل الشركة، وبالتالي يصبح الممول مساهم برأس المال في الشركة، مما يعني أن رأسماله غير مضمون، ولكن يمكنه بالطبع تحقيق عوائد مالية كبيرة في حالة نجاح الشركة، ويستلزم هذا النوع من التمويل إصدار الأوراق المالية بما يجعله النوع الأكثر تعقيدًا.مخاطر محتملةيذهب عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار إلى وجود مخاطر مرتبطة بعمليات التمويل الجماعي، أهمها مخاطرة المساهم برأسماله في حالة فشل المشروع أو الشركة الناجحة في تحقيق أرباح أو إنجاز أهدافها، ولكن يرى البعض الأخر أن مثل هذه المخاطر يمكن تفاديها بالاختيار المتأني للمشروع أو الشركة الناشئة.التمويل الجماعي في العالم العربيحصدت عدة شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثمارات كبيرة من خلال منصات التمويل الجماعي، فيأتي في هذا السياق على سبيل المثال، شركة Udrive الإماراتية والتي تمكنت من إغلاق جولة تمويلية في نهاية العام الماضي من خلال منصة تمويل جماعي.كما تأتي شركة Argineering في قائمة الشركات الناشئة التي تمكنت في العام الماضي من غلق جولة تمويلية ضخمة عبر منصة التمويل الجماعي Kickstarter، متجاوزة الهدف التمويلي لها بنسبة ٤٠٠٪؜.في النهاية تتنوع منصات التمويل الجماعي على مستوى العالم والمنطقة، ويظل ما يصنع فارقًا هو مدى جدية الفكرة، وقدرة رائد الأعمال على كسب ثقة المساهمين والمستثمرين، ليتمكن من تحقيق أهدافه التمويلية.