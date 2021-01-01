تنوي الحكومة اليابانية أن تطلق بحلول عام 2025 ثلاثة أقمار صناعية من شأنها تتبع الصواريخ فرط الصوتية أو بالأحرى رؤوس قتالية حائمة فرط الصوتية.
أفادت بذلك الاثنين 22 نوفمبر صحيفة Youmiury اليابانية نقلا عن مصادر لها.
يشار إلى أن الأقمار الصناعية ستستخدم كذلك لرصد الكوارث الطبيعية المتوقعة. وستبلغ قيمة الأقمار الصناعية الثلاثة 60 مليار ين ( نحو 525 مليون دولار). وفي حال نجاح اختبارات الأقمار الصناعية فيما يعتلق بتبادل المعلومات بينها يتوقع أن يزداد عددها وذلك في مصلحة القدرة الدفاعية اليابانية.
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التعليقات على اليابان قد تطلق أقمارا صناعية لتتبع الصواريخ فرط الصوتية
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