

اليابان قد تطلق أقمارا صناعية لتتبع الصواريخ فرط الصوتية اليابان قد تطلق أقمارا صناعية لتتبع الصواريخ فرط الصوتية

تنوي الحكومة اليابانية أن تطلق بحلول عام 2025 ثلاثة أقمار صناعية من شأنها تتبع الصواريخ فرط الصوتية أو بالأحرى رؤوس قتالية حائمة فرط الصوتية.



أفادت بذلك الاثنين 22 نوفمبر صحيفة Youmiury اليابانية نقلا عن مصادر لها.



يشار إلى أن الأقمار الصناعية ستستخدم كذلك لرصد الكوارث الطبيعية المتوقعة. وستبلغ قيمة الأقمار الصناعية الثلاثة 60 مليار ين ( نحو 525 مليون دولار). وفي حال نجاح اختبارات الأقمار الصناعية فيما يعتلق بتبادل المعلومات بينها يتوقع أن يزداد عددها وذلك في مصلحة القدرة الدفاعية اليابانية.

قد يعجبك أيضا...

يذكر أن صحيفة Financial Times البريطانية أفادت في أغسطس الماضي بأن الصين أطلقت بواسطة صاروخ صيني طائرة حائمة فرط الصوتية بمقدورها أن تحمل السلاح النووي.وحسب مصادر في الحكومة الأمريكية وحكومات بعض البلدان الأسيوية فإن تلك الطائرة دارت حول الأرض في المدار المنخفض. لكنها عجزت عن إصابة هدف معيّن لها.وقد قارن رئيس لجنة رؤساء هيئات الأركان الأمريكية مارك ويلي، اختبار الصين لسلاحها فرط الصوتي بإطلاق الاتحاد السوفيتي لأول قمر صناعي للأرض.