

واتساب يعمل على جلب ميزة التفاعل مع الرسائل واتساب يعمل على جلب ميزة التفاعل مع الرسائل

في تقرير صدر اليوم، أكدت شركة واتساب، أنها تعمل حاليا على إحضار، ميزة التفاعل مع الرسائل، لتطبيق المراسلة الفورية على Android في البداية، حيث بدأت الشركة في اختبار هذه الميزة، وأرسلت تحديثا جديدا بإصدار 2.21.24.8، لمستخدمي أندرويد على القناة التجريبية، وبالإضافة إلى ذلك، تم العثور على ميزة رد فعل الرسائل، على منصة Instagram.



ميزة التفاعل مع الرسائل، القادمة على تطبيق واتساب، ستسمح لمشاهدي الرسالة، بالرد عن طريق تحديد الرمز التعبيري المطلوب، وذلك بنفس الطريقة التي يتفاعلون بها مع المنشورات، والتعليقات على تطبيق Facebook، مع العلم بأن هذه الميزة، ستتوفر في البداية على التطبيق لأجهزة Android، ويجب أن ننتظر وقتا أطول، حتى تصل الميزة للتطبيق على أجهزة iOS.





ميزة التفاعل مع الرسائل في واتساب

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عندما تصبح ميزة التفاعل مع الرسائل، متاحة على WhatsApp، سيتمكن المستخدمون من تفعيلها بكل بساطة، وذلك من خلال، إعدادات الإشعارات من داخل التطبيق، حيث سيمكنهم تطبيق إعدادات مختلفة، لإشعارات تفاعل الرسائل الشخصية والجماعية، مما يعني أن المستخدمين سيتمكنون، من تشغيل إشعارات تفاعل الرسائل للمحادثات الشخصية، وإيقاف تشغيل إشعارات الدردشات الجماعية، أو العكس.ووفقا لهذا التقرير، فيمكن لتطبيق واتساب، إحضار ميزة التفاعل مع الرسائل، في الأسابيع القليلة القادمة، وبعد وصولها، سيتمكن المستخدمون بالتفاعل مع الرسائل، باستخدام الرموز التعبيرية، مثلما يحدث في تطبيق ماسنجر، التابع لمنصة فيس بوك، حيث يمكن للمستخدم لمس إحدى الرسائل المرسلة باستمرار، لفتح تفاعلات الرموز التعبيرية المتاحة، وتحديد الرمز المناسب.