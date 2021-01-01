في تقرير صدر اليوم، أكدت شركة واتساب، أنها تعمل حاليا على إحضار، ميزة التفاعل مع الرسائل، لتطبيق المراسلة الفورية على Android في البداية، حيث بدأت الشركة في اختبار هذه الميزة، وأرسلت تحديثا جديدا بإصدار 2.21.24.8، لمستخدمي أندرويد على القناة التجريبية، وبالإضافة إلى ذلك، تم العثور على ميزة رد فعل الرسائل، على منصة Instagram.
ميزة التفاعل مع الرسائل، القادمة على تطبيق واتساب، ستسمح لمشاهدي الرسالة، بالرد عن طريق تحديد الرمز التعبيري المطلوب، وذلك بنفس الطريقة التي يتفاعلون بها مع المنشورات، والتعليقات على تطبيق Facebook، مع العلم بأن هذه الميزة، ستتوفر في البداية على التطبيق لأجهزة Android، ويجب أن ننتظر وقتا أطول، حتى تصل الميزة للتطبيق على أجهزة iOS.
ميزة التفاعل مع الرسائل في واتساب
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التعليقات على واتساب يعمل على جلب ميزة التفاعل مع الرسائل
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