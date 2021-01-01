

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Realme GT 2 Pro تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Realme GT 2 Pro

في الشهر الماضي، أكد نائب رئيس Realme، أن الشركة تعمل حاليا على هاتف جديد، يدعى Realme GT 2 Pro، والآن ظهر تسريب جديد، يكشف لنا عن المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف، والذي يشير إلى أنه سيصل بأحدث معالج رائد من كوالكوم، وسيكون أول هاتف، يدعم الشحن السريع بقوة 125 واط، بالإضافة إلى أنه، سيضم مواصفات أخرى رائعة للغاية، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف عليها.



ووفقا للتسريب الجديد، فالهاتف Realme GT 2 Pro، سيتوفر مع شاشة AMOLED، حجمها 6.51 بوصة وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى أنه سيضم 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية ستأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وستدعم خاصية OIS، وستدعم أيضا تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية، ومن المحتمل أن تنضم إليها كاميرا فائقة الاتساع، وكاميرا مقربة تليفوتوغرافي، كما أن الكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، ومن المتوقع أن تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.



وعلاوة على ذلك، فإن المعالج سيكون أحدث معالج رائد من كوالكوم، وهو Snapdragon 898، بجانب ذاكرة عشوائية من فئة LPDDR5، وذاكرة داخلية من فئة UFS 3.1، كما أن الهاتف Realme GT 2 Pro، سيعمل بأحدث نظام تشغيل Android 12، مع أحدث واجهة مستخدم Realme UI 3.0، مما يعني أن الهاتف، لن يصل قبل بداية العام القادم 2022.

قد يعجبك أيضا...

ومن المتوقع أن يباع الهاتف Realme GT 2 Pro، بسعر يبلغ حوالي 625 دولارا أمريكيا، ومع ذلك يجب أن نتذكر، أن كل هذه مجرد تسريبات، ونأمل أن تخرج ريلمي، وتكشف عن مزيد من التفاصيل، في الأسابيع القليلة المقبلة.