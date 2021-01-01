

كيا تؤكد تمسكها بموديل ستينجر لأعوام قادمة كيا تؤكد تمسكها بموديل ستينجر لأعوام قادمة

المربع نت – كيا ستينجر هي واحدة من أفضل سيارات السيدان الرياضية في الساحة حالياً، بمحرك 3.3 لتر 6 سلندر توين تيربو بقوة 368 حصان، ومحرك آخر حصلت السيارة عليه مؤخراً 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 300 حصان، كما حازت السيارة على إعجاب المراجعين بفضل رشاقتها وسهولة التحكم بها ومتعة قيادتها.



مع ذلك تساءل البعض عن احتمالات إيقاف السيارة البديعة خلال الأعوام القادمة مع انتقال تركيز كيا للمجال الكهربائي، وتوجه السوق المضطرد نحو فئات الكروس أوفر والـ SUV على حساب السيدان.



لحسن الحظ، أصدرت كيا أمريكا تصريحات حاسمة على لسان نائب رئيسها، راسل واجير، تنفي فيها أي تقارير عن إيقاف ستينجر في المستقبل المنظور.

وأكد واجير رضى كيا عن مبيعات السيارة حالياً ودعمها لها في الأعوام القادمة.. بالطبع هذا ليس تأكيداً على طرح جيل ثاني للسيبارة، ولكن على الأقل نطمئن لاستمرار السيدان وربما تحديث الجيل الحالي مرة أخرى لدعم حضورها في الأسواق.



