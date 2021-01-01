استدعاء نادر لرولزرويس فانتوم

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استدعاء نادر لرولزرويس فانتوم

المربع نت – لا مناص من دورات استدعاء السيارات.. هي جزء رئيسي من صناعة السيارات، سواء للشركات الفاخرة أو غير الفاخرة، وحتى رولزرويس المتربعة على قمة هذه الصناعة في الفخامة والإتقان والجودة، ليست معصومة من الاستدعاءات.

وبالفعل تم اكتشاف عطل في نظام المعلومات الترفيهية لرولزرويس فانتوم مؤخراً، أثر على مئات النسخ، ووضحت إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية أن شاشة النظام الترفيهي تتعطل عن العمل عند فتح باب السائق أو عدم إغلاقه بشكل محكم.

قد تظهر المشكلة هامشية، ولكن وضحت الإدارة أنها قد تعطل عمل كاميرا الرؤية الخلفية عند العودة للوراء، وسبب المشكلة هي عطل تقني يحتاج لبعض التحديثات لحله.

وسيتم استدعاء 442 سيارة رولزرويس فانتوم تم صنعها بين أعوام 2019 و2022، مع العلم أنه تم الاكتشاف المشكلة للمرة الأولى في منتصف 2020 عندما اشتكى منها أحد ملاك السيارة، ما أدى لفتح تحقيق عنها لاكتشاف سبب المشكلة.

صورة الخبر: استدعاء نادر لرولزرويس فانتوم

المصدر: المربع نت

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