المربع نت – لا مناص من دورات استدعاء السيارات.. هي جزء رئيسي من صناعة السيارات، سواء للشركات الفاخرة أو غير الفاخرة، وحتى رولزرويس المتربعة على قمة هذه الصناعة في الفخامة والإتقان والجودة، ليست معصومة من الاستدعاءات.
وبالفعل تم اكتشاف عطل في نظام المعلومات الترفيهية لرولزرويس فانتوم مؤخراً، أثر على مئات النسخ، ووضحت إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية أن شاشة النظام الترفيهي تتعطل عن العمل عند فتح باب السائق أو عدم إغلاقه بشكل محكم.
قد تظهر المشكلة هامشية، ولكن وضحت الإدارة أنها قد تعطل عمل كاميرا الرؤية الخلفية عند العودة للوراء، وسبب المشكلة هي عطل تقني يحتاج لبعض التحديثات لحله.
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التعليقات على استدعاء نادر لرولزرويس فانتوم
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