

مبادرة الإحلال تجيب على أحد أكثر الأسئلة شيوعا بين المشاركين فيها.. مبادرة الإحلال تجيب على أحد أكثر الأسئلة شيوعا بين المشاركين فيها..

من خلال الصفحة الرسمية على فيسبوك لمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أرادت المبادرة أن تجيب على بعض الأسئلة الشائعة جدا بين الأشخاص الراغبين في التقدم للمشاركة فيها، وفي مقدمة هذه الأسئلة كان هذا السؤال:



متى يمكنني تسليم اللوحات ورخصة السيارة القديمة في وحدة المرور؟



ومن خلال الصفحة تم الإجابة على هذا السؤال، حيث كانت الإجابة ممثلة في الإجابة التالية:

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يمكن للعميل تسليم اللوحات ورخصة السيارة القديمة في وحدة المرور بعد استلام العميل لرسالة تخصيص السيارة الجديدة وأيضا لرسالة موعد تخريد السيارة القديمة.كما ذكرت المبادرة المشاركين فيها بالتحذيرات التالية:- يحظر على العملاء المتقدمين للمبادرة تسليم اللوحات ورخصة السيارة القديمة الى وحدة المرور للحصول على نموذج ١٠٥ تخريد.- يحظر أيضا التوجه إلى ساحة التخريد لتسليم السيارة القديمة للتخريد، إلا بعد الوصول إلى مرحلة تم تخصيص سيارة جديدة (تم تخصيص شاسيه وموتور) واستلام رسالة بموعد التخريد (رسالة موبايل أو على الموقع الإلكتروني).- يرجى مراجعة طريقة السداد المطلوبة (كاش - تقسيط) قبل القيام بـإجراءات التخريد.- في حالة مخالفة تلك الشروط فلا يقع على عاتق ادارة المبادرة اي مسئولية ولا يحق للعميل الرجوع على الإدارة بأي حقوق ناتجة عن تسليم الرخصة واللوحات أو تخريد سيارته القديمة.