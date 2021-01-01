

وزارة التجارة تستدعي 1,119 سيارة مرسيدس اس كلاس موديلات 2021-2022 لهذه الأسباب وزارة التجارة تستدعي 1,119 سيارة مرسيدس اس كلاس موديلات 2021-2022 لهذه الأسباب

المربع نت – أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 948 سيارة مرسيدس اس كلاس موديل 2021 وذلك لخلل في برمجة وحدة التحكم بالوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.



بالإضافة إلى استدعاء 171 سيارة أخرى موديلات 2021 – 2022 لخلل في تثبيت تهوية مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك بشكل مفاجئ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث، وذلك باتباع الإجراءات التالية:



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