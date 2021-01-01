تقرير يكشف عن موعد بدء تصنيع كمارو 2023

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صورة الخبر: تقرير يكشف عن موعد بدء تصنيع كمارو 2023
تقرير يكشف عن موعد بدء تصنيع كمارو 2023

المربع نت – تشير التقارير الأخيرة إلى أن الجيل السادس من شفروليه كمارو سيدخل عام إنتاجه الثامن حيز الإنتاج كموديل 2023، حيث ستبدأ الشركة في بنائها في 6 يونيو 2022 في مصنع لانسينغ جراند ريفر في ولاية ميشيغان الأمريكية، ومن المحتمل أن يتم خفض إنتاجها تدريجياً، حيث لا توجد خطط لجيل سابع من كمارو.

لم يتم تأكيد بعد موعد وقف إنتاج كمارو رسمياً، ونحن نخمن أنه طالما أنه من المنطقي اقتصادياً ان يستمر الطراز، فستواصل جنرال موتورز في توفيره، وقد علمنا في وقت سابق من هذا الشهر أن شفروليه قد تستخدم المحرك V8 LT2 سعة 6.2 لتر في سيارة كمارو كوداع مناسب، لكن هناك الكثير من الأسباب التي تدفع الشركة لعدم القيام بذلك، وهو أنها لن تقوم بأخذ المحرك بعيداً عن كورفيت في وقت ارتفاع مبيعاتها بشكل كبير

هذا لا يعني أن إيقاف إنتاج شفروليه كمارو لن ينتهي بشكل درامي، حيث هناك العديد من الطرق التي يُمكن أن تسلكها شفروليه للقيام بذلك، وتشير إحدى الشائعات إلى عمل الشركة على إصدار تراث، بينما تقول أخرى أنها ستحصل على محرك V8 سوبرتشارجد بقوة 660 حصان المستخدم في كاديلاك CT5-V بلاكوينج.

وبالنظر إلى أن كمارو لا تُباع بشكل جيد في الوقت الحالي، فمن المشكوك فيه أنها ستتلقى أية تطوير من جنرال موتورز، والسيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار الجيل الحالي حتى عام 2026 لتُكما عقداً من الإنتاج، وسيتم إطلاق إصدار خاص منها فقط لإرضاء محبيها.

وفي الختام، يُذكر ان شارة كمارو تحمل الكثير من الشعبية، ونعلم أن جنرال موتورز صممت بالفعل ثلاثة محركات كهربائية، والتي ستُستخدم في همر الكهربائية، لذا فقد تتمسك جنرال موتورز بأسمائها الأكثر شهرة لكنها ستقوم بكهربتها، ولكن هذا قد لا يُعجب الكثير من عاشقي سيارة العضلات.

صورة الخبر: تقرير يكشف عن موعد بدء تصنيع كمارو 2023

المصدر: المربع نت

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