أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة، أن أسعار الخضروات فى السوق بالجملة اليوم تسجل استقرار ملحوظ، وسجلت الطماطم 1.5 إلى 3.5 جنيه بالجملة، والبطاطس 2 إلى 5 جنيهات، البصل من 2 إلى 2.5 جنيه والكوسة من 2.5 إلى 5 جنيهات.
ويسجل سعر الجزر سجل 2.5 إلى 3.75 جنيها، والفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان من 2 إلى 3.5 جنيه والباذنجان الرومى من 1.5 إلى 3 جنيهات، الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3 جنيهات، الفلفل الرومى من 3 إلى 5.5 جنيه، الفلفل الحامى من 2.5 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 8 إلى 14 جنيها.
أسعار الملوخلية تسجل 1.5 إلى 3 جنيهات والخيار 3 إلى 5.5 للكيلو، والبامية من 5 إلى 5 جنيهات، البسلة من 5 إلى 8 جنيهات، والسبانخ من 3 إلى 5 جنيهات، القلقاس من 3 إلى 6 جنيهات.
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التعليقات على استقرار أسعار أغلب أصناف الخضروات والفواكه في الأسواق
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