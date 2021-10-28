

استقرار أسعار أغلب أصناف الخضروات والفواكه في الأسواق استقرار أسعار أغلب أصناف الخضروات والفواكه في الأسواق

أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة، أن أسعار الخضروات فى السوق بالجملة اليوم تسجل استقرار ملحوظ، وسجلت الطماطم 1.5 إلى 3.5 جنيه بالجملة، والبطاطس 2 إلى 5 جنيهات، البصل من 2 إلى 2.5 جنيه والكوسة من 2.5 إلى 5 جنيهات.



ويسجل سعر الجزر سجل 2.5 إلى 3.75 جنيها، والفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان من 2 إلى 3.5 جنيه والباذنجان الرومى من 1.5 إلى 3 جنيهات، الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3 جنيهات، الفلفل الرومى من 3 إلى 5.5 جنيه، الفلفل الحامى من 2.5 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 8 إلى 14 جنيها.



أسعار الملوخلية تسجل 1.5 إلى 3 جنيهات والخيار 3 إلى 5.5 للكيلو، والبامية من 5 إلى 5 جنيهات، البسلة من 5 إلى 8 جنيهات، والسبانخ من 3 إلى 5 جنيهات، القلقاس من 3 إلى 6 جنيهات.

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أما عن أسعار البرتقال فيسجل 2 إلى 3.5 جنيه واليوسفى من 3 إلى 6 جنيهات، العنب الكرمسن من 17 إلى 21 جنيها، العنب الرومس من 6 إلى 9 جنيهات، التفاح المستورد من 17 إلى 23 جنيها، التفاح الجولدن من 17 إلى 19 جنيها، التفاح السورى واللبنانى من 12 إلى 18 جنيها، البلح السمانى من 4 إلى 7 جنيهات، البلح الزغلول 5 إلى 8 جنيهات، البلح السيوى 20 جنيها.الجوافة 4 إلى 7 جنيهات، التين البرشومى من 5 إلى 13 جنيها، الرمان من 4 إلى 7 جنيهات والفراوى من 10 إلى 20 جنيها، الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات والمانجا من 15 إلى 25 جنيها والخوخ من 15 إلى 20 جنيها.