

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

سجلت أسعار الحديد استقرارا بالمصانع، حيث تسجل أسعار الحديد تسليم أرض المصنع 15 ألف جنيه في بعض المصانع وتصل إلى 15500 جنيه بحد أقصي، وفق الأسعار المعلنة من المصانع المنتجة



وكانت شعبة مواد البناء، أعلنت ملطع هذا الأسبوع عن اتجاه موزعين لحديد التسليح لخفض الأسعار للمستهلك بقيم تتراوح من 200 إلى 400 جنيه في الطن، وذلك في ظل توقعات قوية بهبوط في الأسعار خلال الفترة القادمة بعد إلغاء رسوم الاستيراد للبيليت، الأمر الذي يدفع التجار للتخلص من الكميات الموجودة لديهم.



أسعار الحديد للمستهلك يتم تداولها الآن في نطاق 15200 إلى 15500 جنيه للطن مقابل 16 ألف جنيه، وكما ذكرت أن التراجع بسبب الإحجام عن عملية الشراء وتراجع كبير في الطلب بعد إلغاء رسوم استيراد البيليت والتي من شأنها خفض الأسعار خلال الفترة القادمة.



أسعار الأسمنت في مصر تتراوح بين 875 جنيها وهو أقل سعر على مستوى الجمهورية وأعلى سعر يصل إلى مستويات 1100 جنيه لبعض المصانع الأخرى، أما السعر للمستهلك النهائى يبدأ من 1050 إلى 1200 جنيه حسب المستهلك حسب مسافة النقل.