

تحدث الآن.. طبيب يكشف خطورة الشبورة المائية ويقدم نصائح تحدث الآن.. طبيب يكشف خطورة الشبورة المائية ويقدم نصائح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس السيئ الذي اجتاح البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بسبب الشبورة المائية الكبيرة التي ظهرت في سماء مصر منذ الصباح الباكر، مما يمثل خطورة صحية على بعض الفئات.



وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، أن التقلبات الجوية ستنتهي في جميع المحافظات ابتداء من اليوم، لكن ستشهد البلاد شبورة مائية كثيفة، ناصحًا المواطنين بعدم النزول في الفترة ما بين الساعة الخامسة فجرًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا، بسبب كثافة الشبورة المائية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المجاورة لطرق زراعية.



طبيب يكشف خطورة الشبورة المائية

أكد الدكتور محمد عز العرب، أخصائي الأمراض المعدية، أن الشبورة المائية تحتوي على كميات كبيرة من بخار الماء، لذلك عند حدوث شبورة الكثيفة، فإنها تمثل خطورة على بعض الفئات، على رأسهم مرضى الربو والأشخاص الذين يعانون من التهاب في الشعب الهوائية، نظرًا لأنه يزيد من صعوبة التنفس لديهم.

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وتزداد خطورة الشبورة المائية على هؤلاء المرضى عندما تكون محملة بالرمال والأتربة، وفقا لما رواه خلال حديثه لـ«الوطن»: «ده هيسبب لهم متاعب في التنفس خاصة الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية».نصائح «عز العرب» لتلك الفئات من المرضىنصح «عز العرب» أصحاب الأمراض التنفسية، بتجنب التواجد في الشبورة نهائيا، وضرورة البقاء داخل منازلهم بقدر الإمكان، وفي حالة عدم وجود بديل عن نزولهم وتعرضهم لها، عليهم الحصول على العلاج المخصص لهم من الطبيب المعالج لهم عندما تزداد صعوبة التنفس لديهم.